Jueves 3 de Marzo, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, estudiantes y padres de familia de una escuela rural ubicada en la vía la línea tuvieron que bloquear uno de los túneles como protesta por la falta de transporte escolar para que las autoridades anunciaran soluciones.

En el túnel el cóndor de los andes de la vía La Línea padres de familia y estudiantes de la institución educativa San Rafael del municipio de Calarcá realizaron un plantón debido a la falta de transporte escolar.

Una de las voceras de los padres de familia, Ana Matilde Rodríguez, señaló que es más de un mes en el que no cuentan con el transporte ya que iniciaron las clases presenciales el pasado mes de enero.

Fue clara que no encontraron más alternativa que llamar la atención al protestar para que brinden las garantías de seguridad puesto que son muchos los riesgos para los 50 estudiantes a la hora de transportarse en tracto camiones o motocicletas.

El secretario de Gobierno de Calarcá, Juan David Ospina, sostuvo que concertaron con padres de familia para el lunes brindar el transporte escolar no solo a esta escuela sino a todo el municipio.

Reconoció que el proceso ha sido de tiempo puesto que el costo es de 220 millones de pesos, pero ya está adjudicado para el lunes iniciar, además dijo que Invías se comprometió a brindar la señalización pertinente en la vía.

Los padres de familia advirtieron que si el próximo lunes no hay solución a la situación volverán a manifestarse en el sector de La Línea.

El 14 de marzo se iniciará el segundo contrato del programa de alimentación escolar en los 11 municipios de Quindío, un contrato de más de 10mil millones de pesos.

El presidente del Suteq Héctor Elías Leal habló de la reunión que sostuvieron con el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo donde plantearon temas relacionados con el PAE, la jornada única, el transporte escolar y la carga laboral docente.

El líder sindical espera que el mandatario cumpla los acuerdos pactados en dicho encuentro por el bien de la educación pública del departamento.

Ordenan al rector de la universidad del Quindío a reintegrar a un trabajador sindicalizado de la entidad que está en proceso de pre pensión

El juzgado Quinto Civil Municipal en Oralidad de Armenia concedió la acción de tutela presentada por Édgar Salazar Ríos, contra la Universidad del Quindío al considerar que vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital y estabilidad laboral del trabajador en condición de provisionalidad

En consecuencia, el juzgado dejó sin efectos el artículo tercero de la resolución 8915 del 9 de febrero del 2022 por medio del cual se termina un nombramiento y en consecuencia ordena al rector de la uniquindio, José Fernando Echeverry que en 48 horas procesa a designar al señor Edgar Salazar en un cargo igual o similar al que ocupaba hasta que le sea reconocida la pensión parte de Colpensiones.

Édgar Salazar Ríos en diálogo con Caracol Radio manifestó que esta decisión demuestra que la universidad no hizo un adecuado estudio de las personas para adelantar el proceso, porque también un juez ordenó el reintegro de otro trabajador, se trata de Oswaldo Tabares Mejía y por eso ratifica que esto obedece a persecución sindical y laboral, se espera que la universidad impugne la decisión que es el recurso del que dispone.

La Alcaldía de Armenia, por medio de la Secretaría de Salud, programó para hoy jueves 3 de marzo, a partir de las 9:30 a. m., tres jornadas de vacunación contra el COVID-19 en los centros comerciales Calima, IBG y en el Centro de Convenciones. Los interesados deben presentar el documento de identidad original y el carné MiVacuna.

En el Quindío, el 90% de los docentes ya tienen las dos dosis de vacunas contra el COVID-19, pero desde el sindicato alertaron por problemas para recibir la tercera dosis.

Así lo manifestó el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq que señaló que todo obedece a que los horarios de las jornadas de vacunación coinciden con las clases de los maestros y por eso no pueden asistir, aseguró que en algunos colegios están adelantando jornadas de inmunización, pero no en todas las instituciones educativas.

30% de pérdidas económicas al transporte intermunicipal por cierre de vía Río Verde-Barragán

El cierre de la vía cumplió una semana debido a la complejidad de la intervención por las lluvias que no paran aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos.

El gerente de la empresa Coomoquin, cooperativa de motoristas del Quindío, Iván Andrés Mancera, explicó que son evidentes las afectaciones económicas y los sobrecostos por combustible ya supera el 30% ya que la ruta alterna por el alambrado genera mayor tiempo de recorrido.

De continuar las lluvias generaría afectaciones para la reactivación del turismo del Quindío

Frente a las constantes lluvias es mucha la preocupación para el sector productivo del departamento, el director de Cotelco Eduardo Mejía, reconoció que la dificultad se centra de cara a la primera temporada vacacional del año como lo es la semana santa porque de continuar las emergencias la actividad turística disminuye notablemente afectando la reactivación del sector.

Invitó a los empresarios de alojamientos a contar con las pólizas de seguro para brindar las garantías y también la recomendación principal respecto a las condiciones idóneas de la actividad a desarrollar como el balsaje por el riesgo de crecientes súbitas.

Un joven calarqueño cumple un mes desaparecido, familiares exigen agilidad en las investigaciones

El joven Andrés Felipe Sánchez Díaz de 24 años de edad despareció el pasado 1 de febrero de este año cuando se dirigía hacia la ciudad de Cali para comprar mercancía y posteriormente comercializarla en el departamento.

La mamá Diana Díaz, se mostró angustiada puesto que desde el momento de la desaparición no ha tenido paz por no saber de su paradero. Además, aseveró que la angustia aumenta porque no hay avances en las investigaciones por parte de las autoridades para esclarecer el caso.

Cualquier persona que obtenga información puede comunicarse a la línea telefónica celular 321-775-5496.

El Invías socializó ante las comunidades las obras que ejecuta en tres sectores de Armenia, hacen parte de un contrato de obra por $14.000 millones de pesos y serán entregadas en el primer semestre de 2022.

En marzo de 2022 el INVÍAS inicia la adquisición de seis predios y las obras para la construcción del intercambiador en la variante de Calarcá - Circasia (sector Chagualá) y empieza la ejecución de la terminación de 800 metros de la ciclo ruta de Armenia - Aeropuerto Internacional El Edén.

El director del INVÍAS, Juan Esteban Gil, añadió que el 15 de marzo de 2022 iniciarán las obras del intercambiador de Chagualá, que impactará la transitabilidad de la avenida Centenario y la conexión con la autopista del Café, que comunica a la ciudad de Pereira, en Risaralda.

El funcionario agregó que como parte de las actividades de mantenimiento de la calzada derecha (sentido sur - norte) del corredor Malibú - Tres Esquinas en Armenia, se han llevado a cabo la construcción de 364 metros cuadrados de pavimento rígido y 130 metros de hidráulico, la excavación de 450 metros y la instalación del sistema de alcantarillado pluvial.

Trabajadores de la plataforma Rappi en el Quindío realizaron plantón para exigir garantías laborales

Precisamente la plaza de bolívar de la ciudad fue epicentro de la manifestación pacífica que realizaron los domiciliarios de esta plataforma digital para exigir mejores condiciones laborales.

Judi Maya es vocera y señaló que no se justifica que trabajen de sol a sol sin importar que sean domingos, festivos para no lograr defenderse ante las suspensiones que genera la misma plataforma lo que representa grandes afectaciones económicas.

Sostuvo que son 70 los trabajadores de la plataforma en el departamento y más de 700 mil a nivel nacional.

Falta de material de ferretería dificulta la intervención en hueco del sector de la plaza de Bolívar de Armenia

El daño de la vía es de gran magnitud y está contiguo a la catedral la inmaculada concepción de la ciudad en la que los vehículos deben esquivar el hueco.

El secretario de infraestructura de la ciudad, Mauricio Chacón, indicó que están a la espera de material de ferretería para realizar la intervención oportuna y efectiva. Destacó que por ahora establecerán una solución transitoria con material de fresado para que no continúe el daño.

Ciudadanos se quejan por falta de mantenimiento del puente Don Nicolás en Armenia

En efecto el líder del barrio Don Nicolás de la ciudad, Elmer Tabares, señaló que la situación es cada vez más crítica puesto que el puente está en muy malas condiciones y aunque existe un cierre desde hace más de cuatro meses no se ha generado una intervención por parte de las autoridades.

Al respecto el secretario de infraestructura de la ciudad, Mauricio Chacón, informó que cerraron el paso por el puente en dos ocasiones y la comunidad abrió nuevamente.

Resaltó que adelantan los estudios para presentarle a la Gobernación los resultados de los mismos y que de manera conjunta realicen las reparaciones del puente sin afectar la integridad de la comunidad del sector.

Hoy jueves 3 de marzo, las personas desempleadas y empresarios del municipio de Montenegro podrán participar en la brigada móvil que realizará el área de Empleabilidad de Comfenalco Quindío.

Los funcionarios de la Caja estarán ubicados en la plaza principal del emporio cafetero desde las 9:00 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

Entre siete y ocho árboles del parque principal del municipio de Córdoba deben ser relevados

Así se concluyó tras la visita que personal del área Forestal de la Subdirección de Regulación y Control Ambiental de la CRQ realizó al municipio cordillerano, donde revisó 18 árboles que están inmersos en el parque principal encontrando que ocho de estos no se encuentran en óptimas condiciones por lo que se debe adelantar un relevo florístico.

Con el inicio de la cuaresma en el mundo católico con la imposición de la ceniza ayer miércoles, la iglesia en el Quindío se prepara para celebrar la semana santa con las tradicionales actividades que se realizaban antes de la pandemia

El obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero indicó que teniendo en cuenta que en el 90% de los municipios del Quindío ya no es obligatorio el uso del tapabocas en espacios públicos abiertos regresarán las tradicionales procesiones y actividades abiertas, eso sí fue claro en manifestar que dentro de los templos que son espacios cerrados se debe usar el tapabocas.

En deportes, La Liga Quindiana de Motociclismo participará con diez pilotos en el campeonato nacional infantil y de mayores “Enduro Hare Scramble”, una competencia que mezcla la modalidad de motocross y enduro, que se realizará los días 5 y 6 de marzo en Ibagué, Tolima.

De otro lado a las 7y30 de la noche en el estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío jugará ante Llaneros el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Dimayor.