Usuarios de Transmilenio preocupados por aglomeraciones en el pico de COVID

En las calles de Bogotá hay preocupación por el alto número de personas utilizando el sistema Transmilenio, una situación que, según los pasajeros, preocupa teniendo en cuenta el índice de avance del COVID-19 en la ciudad. Caracol Radio salió a las calles a hablar con los usuarios del sistema.

“Eso es horrible en Transmilenio por estos días, uno va apretado y es muy feo”. Dijo Nelsy, usuaria de Transmilenio.

Pero Claudia Méndez, también usuaria de Transmilenio, fue mas allá sobre lo que ocurre en el sistema por esta época.

“Está muy lleno y debido a las obras que hay mucho trancón, me preocupa mucho el virus realmente y lo único que uno puede hacer para cuidarse es abrir ventanillas y que haya suficiente ventilación por que todos necesitamos el servicio, pero hay mucha gente irresponsable que va sentada y no abren ventanillas y se quitan el tapabocas por que de pronto creen que por tener la vacuna no hay necesidad de usarlo”. Indicó.

Los portales y estaciones de Transmilenio son puntos normales de alta afluencia de personas, una situación que debido a las decisiones tomadas por la administración se ha incrementado, según lo indican los ciudadanos en los micrófonos de Caracol Radio.