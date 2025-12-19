Fecode Norte de Santander exige definiciones sobre el rumbo del Fomag

Norte de Santander.

Las dudas sobre el futuro del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) se intensificaron tras la reciente aclaración del Ministerio de Salud frente a su responsabilidad en el sistema y el avance de un proceso disciplinario contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.

Desde Norte de Santander, Hugo Cárdenas, representante de Fecode, advirtió que el modelo de salud del Magisterio sigue sin ejecutarse como fue diseñado, lo que mantiene al Fondo en un escenario de incertidumbre administrativa.

“El modelo del Magisterio, siempre y cuando se dé la implementación con la cual fue creado, debe dar resultados efectivos”, aseguró Cárdenas en diálogo con Caracol Radio.

El dirigente sindical señaló que la falta de implementación ha impedido cumplir uno de los principales objetivos del modelo: el control directo de los recursos.

“Lo que se busca es que no haya intermediación y que los empresarios de la salud no se queden con los recursos. Sin embargo, la implementación ha sido muy difícil”, afirmó.

Aunque reconoció que en Norte de Santander la atención a los docentes se ha mantenido, advirtió que la situación en otras regiones del país evidencia un deterioro progresivo del sistema.

“Hay departamentos donde los prestadores hacen paro porque no les pagan al mes. Eso nunca se había visto”, dijo.

Para Fecode, el debate no puede limitarse a deslindes de responsabilidad entre entidades. “Hay que determinar quiénes son los responsables de que esto no funcione y cómo administrativamente se deben tomar decisiones para garantizar la efectividad del servicio”, sostuvo Cárdenas.

El sindicato también expresó su rechazo a una eventual migración del Magisterio al régimen público de salud, al considerar que esa opción implicaría un retroceso en las garantías de los docentes.

“Para nosotros sería un retroceso frente a las prestaciones sociales y la salud de los maestros”, advirtió.

Finalmente, Cárdenas reconoció que se han adoptado algunas decisiones recientes en la administración del Fondo, pero recordó que los problemas del sistema no son nuevos. “Estamos arrastrando una situación de más de 30 años, agravada porque el modelo no se implementó como era y se terminó pagando por eventos, lo que disparó los costos”, concluyó.