Ocho capturados tras incursión armada y retención de trabajadores en mina de esmeraldas en Maripí

Un grupo armado irrumpió en la mina, retuvo a más de 60 trabajadores y desencadenó un operativo conjunto del Ejército, la Policía y el Gaula.

Maripí

Un grave hecho de orden público sacudió al municipio de Maripí, en el occidente de Boyacá, luego de que un grupo armado irrumpiera en una mina de esmeraldas y mantuviera retenidos durante varias horas a decenas de trabajadores. Caracol Radio conoció que, tras el operativo de las autoridades, ya fueron capturadas varias personas presuntamente implicadas en estos hechos, que estarían relacionados con actividades de extracción ilícita de minerales.

Los acontecimientos se registraron en la tarde del viernes 12 de diciembre, cuando cerca de 30 hombres armados ingresaron de manera irregular a la mina de la empresa Esmeraldas Santa Rosa, intimidando con armas de fuego al personal que se encontraba laborando. Según la información conocida, los sujetos obligaron a los trabajadores a ingresar a los túneles, donde 62 personas permanecieron retenidas contra su voluntad mientras se desarrollaba la incursión.

Ante la gravedad de la situación, la empresa activó sus protocolos de seguridad y dio aviso inmediato a las autoridades. De manera conjunta, unidades del Ejército Nacional, la Policía y el Gaula adelantaron un operativo que permitió recuperar el control de las instalaciones pocas horas después y capturar a ocho personas en flagrancia, además de lograr la incautación de armas de fuego, municiones y otros elementos utilizados durante el hecho.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, los capturados fueron identificados como Carlos Eduardo Lara, Jerson Méndez Niño, Edison Jair Herrera, Nivier Andrés Cogollos Herrera, José Alirio Infante González, Johan David Pinilla Rincón, Pedro Albeiro Páez y Abel Veloza Romero. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron revólveres, escopetas, cartuchos de diferentes calibres y recuperaron parte del armamento que habría sido hurtado al personal de seguridad de la mina, además de una tula que contenía esmeraldas.

Fuerzas Armadas. Finalmente, se impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los ocho imputados, decisión que fue apelada por las defensas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas y establecer posibles vínculos con redes dedicadas a la explotación ilícita de minerales. Entre tanto, se reforzaron los controles de seguridad en las minas del occidente de Boyacá, una región estratégica para la actividad esmeraldera del departamento.