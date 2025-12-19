Comunidad de Moniquirá, Boyacá, no adelantará el paro que tenían programado

El ‘Comité ciudadano’ de Moniquirá ya no adelantarán el paro en el Peaje de Arcabuco programado para este sábado 20 de diciembre de 2025.

Moniquirá

Hace unos días se dio a conocer que un grupo de habitantes del municipio de Moniquirá que hacen parte del ‘Comité ciudadano’ habían señalado que este sábado 20 de diciembre adelantarían un paro en el peaje que conduce de Tunja a Moniquirá, en protesta a las alzas en el pasaje del transporte en rutas de Tunja - Moniquirá - Barbosa.

Tras una reunión que sostuvo la comunidad con el Gobierno departamental y los gerentes de las empresas de transporte intermunicipal, se llegó a un acuerdo para congelar el precio en el pasaje y de acuerdo con esto, se suspenderá el paro.

“Se tenía previsto un paro para este fin de semana en el sector del peaje, en Samacá, el sector de Saboyá y Santa Sofía con el fin de realizar una protesta pacífica por el alza en los pasajes y de los compromisos que no se han adquirido por parte del Invías. El señor Gobernador convocó a todas las empresas del departamento de Boyacá que tienen el recorrido Tunja-Barbosa y Tunja-Sogamoso y con los gerentes de los terminales. Se llegaron a algunos acuerdos con ellos como el de instalar una mesa de trabajo con la participación de las empresas para revisar el incremento de la tarifa, asistir a una sesión del Concejo Municipal, generar la campaña de cultura ciudadana por el respeto a los usuarios, aplazar la iniciativa de paro por las vías de hecho, congelar el precio del pasaje y tener una tarifa especial para los estudiantes universitarios”, aseguró Jhon Ramírez, concejal de Moniquirá.

Tras la reunión adelantada, se tomó la decisión de realizar la mesa técnica con los gerentes de las empresas de transporte público, el Gobierno departamental y la comunidad para el próximo año.

“Hay que señalar que las mesas técnicas quedaron para la segunda semana de enero y una en febrero, esto con el fin de verificar las fichas técnicas con el Ministerio de Transporte, el Invías y analizar el valor del pasaje”, añadió Ramírez.

Por ahora el panorama es alentador para los habitantes de los municipios que se desplazan por la ruta Tunja-Moniquirá-Barbosa tras la congelación en el precio del pasaje en este fin de año.