Superó el cáncer y lo asesinaron los corruptos: hermana del director de la DIAN en Tuluá
Claudia Calao, la hermana de Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN de Tuluá asesinado, estuvo en 6 AM de Caracol Radio
Claudia Calao
08:43
Claudia Calao, la hermana del director seccional de la DIAN en Tuluá, que fue asesinado el día de ayer cuando salía de su casa para dirigirse al trabajo, estuvo en 6 AM de Caracol Radio, donde entregó algunos detalles sobre la vida de su hermano y de las razones que llevaron a que fuera asesinado.
Noticia en desarrollo