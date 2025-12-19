6AM6AM

Superó el cáncer y lo asesinaron los corruptos: hermana del director de la DIAN en Tuluá

Claudia Calao, la hermana de Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN de Tuluá asesinado, estuvo en 6 AM de Caracol Radio

Claudia Calao

08:43

Santiago Andrés Alvarez

Claudia Calao, la hermana del director seccional de la DIAN en Tuluá, que fue asesinado el día de ayer cuando salía de su casa para dirigirse al trabajo, estuvo en 6 AM de Caracol Radio, donde entregó algunos detalles sobre la vida de su hermano y de las razones que llevaron a que fuera asesinado.

Noticia en desarrollo

