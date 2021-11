Jueves 4 de noviembre, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresarios de eventos y discotecas en el Quindío, aunque avalan la exigencia de carné COVID también reconocen que puede dificultar la reactivación

El Ministerio de Salud anunció que a partir del 16 de noviembre se deberá exigir el carné de vacunación contra COVID-19 en eventos públicos y privados, discotecas, cines, estadios entre otros con el fin de disminuir el riesgo al contagio.

El empresario de eventos, Juan Agudelo, considera es importante la exigencia porque permitirá que no se presenten nuevos casos que puedan generar restricciones al sector.

Dijo que será importante la articulación con la alcaldía para detallar las garantías de que el certificado de vacunación sea el original.

Así mismo el empresario de la discoteca Pocho Rumba en Calarcá, Steven Morales, aunque compartió la medida del Gobierno Nacional se mostró preocupado porque podrían bajar las ventas ante la exigencia del carné.

A pesar de lo anterior considera es importante para continuar con la reactivación económica, pero brindando la bioseguridad en los espacios.

El médico Gregorio Sánchez, integrante de la mesa COVID en el departamento, resaltó que debe prevalecer el bien colectivo sobre el querer individual.

Reconoció que la medida puede generar polémica, pero desde el punto de vista médico está llena de bondades puesto que se busca evitar afectaciones más adelante respecto a los contagios sumado a la circulación de la variante Delta.

Desde Armenia, hay versiones encontradas de los ciudadanos sobre el decreto del gobierno nacional de exigir el carné de vacunación para asistir a eventos masivos, hay quienes respaldan la medida, pero otros aseguran que se viola el derecho de la libertad.

En Armenia hoy continúan las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en el Centro Comercial Calima: de 8:00 am a 1:00 pm. Segundas dosis Pfizer para población mayor de 12 años (102 fichas); primeras y segundas dosis de vacuna Moderna, para mayores de 12 años (56 fichas). Primeras dosis de vacuna Sinovac para niños de 3 a 11 años y, segundas dosis para mayores de 18 años (40 fichas).

Y en la Universidad del Quindío: de 8:00 am a 1:00 pm segundas dosis vacuna Pfizer para mayores de 12 años en adelante (150 fichas). Segundas dosis Sinovac para mayores de 18 años y refuerzo para mayores de 70 años (10 fichas)

Pijao está en un 97% de aplicación en la vacunación contra COVID

El alcalde de la localidad, Juan Camilo Pinzón, aseguró que terminando este mes o a mitad de diciembre alcanzarían la inmunidad de rebaño pues el avance es satisfactorio. Pijao alcanza las 8.486 dosis aplicadas y en total el Quindío llegó a 606.842.

En el Quindío, después de cuatro días, habitantes de varias veredas del municipio de Salento que estaban incomunicadas con Armenia y Calarcá por los derrumbes provocados por las lluvias tienen nuevamente vía.

En efecto en el sector de las veredas Palogrande Bajo, La Nubia y Chagualá del municipio de Salento que estaban afectadas por un derrumbe, la entidad realizó la intervención que permitió el tránsito y transporte de cerca de 100 familias caficultoras y agricultoras que habitan allí.

El presidente del gremio cafetero, Fabián Torres, manifestó que las condiciones climáticas son complejas a pesar de la infraestructura con la que cuentan. Aclaró que apoyan en cuanto a movilización de maquinaria de la gobernación, pero también con la propia para la atención de las emergencias.

No paran las emergencias y contingencias por las lluvias, en las últimas horas hubo creciente del río Santo Domingo en Calarcá que por fortuna no provocó ninguna afectación ya que no se desbordó, sin embargo, sigue la alerta en esa localidad.

En Circasia la alcaldía y la oficina de gestión de riesgo atendieron las afectaciones que se presentaron por el vendaval del pasado 2 de noviembre los destechamientos se presentaron en los sectores Simón Bolívar, Pedro Pablo Bello y la vereda Barcelona Alta.

Los movimientos en masa fueron en la entrada de Circasia Uno y Medio y en la bocatoma Las Águilas y las inundaciones sucedieron en los barrios de Medio Ambiente, Alto de la taza y en asentamiento El Poblado.

Monitoreo es clave para evitar afectaciones en acueductos por las lluvias

Así lo dijo el viceministro de agua José Luis Acero, quien señaló que cuentan con un sistema de monitoreo que se basa en la información que suministran entidades territoriales además verifican que implementen los planes de contingencia ante la actual temporada que genera afectaciones en el suministro normal del agua.

8 días cumplió la desaparición de joven en el sector del puente la María en la salida de Armenia hacia el municipio de Calarcá

Y es que en la mañana del miércoles 27 de octubre se conoció del caso en el que inicialmente se había informado de un hombre que se habría lanzado del puente la María, pero después un testigo reveló que el joven estaba sobre una piedra lavándose la cara y resbaló accidentalmente siendo arrastrado por el río.

El director de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo, Javier Vélez, manifestó que el proceso de búsqueda se realizó 3 días en articulación con diferentes organismos de socorro respecto al cálculo del caudal del río se determinó que el cuerpo ya estaba fuera de la jurisdicción de la ciudad.

El próximo año estarían terminadas las obras de mitigación del rio lejos en Pijao

El alcalde del municipio, Juan Camilo Pinzón, informó La primera fase del proyecto tiene una inversión de 8.600 millones de pesos y la fase 2, 46 mil millones de pesos en la cual se protegería a todo el casco urbano. Resaltó que la fase 2 está en estudios y diseños por lo que espera la viabilización en la unidad nacional de riesgo.

En el Quindío, retiran 5.000 avenas que estaban vencidas y que iban a ser entregadas a los niños que se benefician del programa de alimentación escolar en ese departamento

La denuncia que dio a conocer a través de redes sociales por el sindicato de educadores Suteq donde se evidenciaba que estos alimentos estaban vencidos, según la secretaria de educación Liliana Sánchez, ningún menor alcanzó a recibir la avena vencida y la cambiaron por una con la fecha actualizada.

'Armenia se Reactiva' es la iniciativa liderada por la alcaldía de la capital del Quindío junto con Actuar Famiempresas, que busca entregar créditos a microempresarios de la ciudad y que a la fecha ha entregado 770 desembolsos, equivalentes a más de $4.100 millones de pesos para los cuyabros.

El Gobierno Nacional informó que Colombia cuenta con el 93% de cobertura en agua potable

Hoy se realizará en el centro de convenciones de la ciudad el segundo congreso nacional denominado ‘Agua al Campo’ en el que socializarán los avances en el sector del agua y el saneamiento rural.

El viceministro de agua, José Luis Acero, indicó que avanzan en los procesos para mejorar los índices de cobertura sobre todo en la zona rural para cumplir con el desarrollo sostenible oportuno.

Frente al saneamiento de vertimientos resaltó que la meta del gobierno es llegar hasta en un 54.2% en 2022 en materia de tratamiento de aguas.

En cuanto al subsidio rural del agua implementado durante pandemia, el viceministro afirmó que ha beneficiado a más de 500 acueductos rurales en el país y específicamente en el Eje Cafetero son 3 municipios en el Quindío, 11 en Caldas y 7 en Risaralda.

Prosperidad Social inicia hoy jueves, 4 de noviembre, el quinto ciclo de pagos del año de Familias en Acción: corresponde al periodo de verificación de junio y julio de 2021.

Este ciclo entregará los incentivos a los hogares con niños y niñas menores de seis años, por concepto de salud; a las familias con niños, niñas y adolescentes que estudian en colegios de calendario escolar A y B; y a aquellas familias que no han cobrado los recursos de los ciclos de pago tres y cuatro de este 2021.

En deportes, en la liga nacional de fútbol de salón, las chicas de Caciques del Quindío perdieron 2 a 1 contra Bolívar el partido de ida de los cuartos de final de la liga nacional de fútbol de salón, el encuentro de vuelta será el domingo 7 de noviembre a las 7 de la noche en el coliseo de Buenavista.

De otro lado la comisión disciplinaria de la Dimayor dio a conocer que el Deportes Quindío fue sancionado con 6 fechas de suspensión parcial de la plaza, tribuna norte del estadio Centenario de Armenia y multa de $14 Millones de pesos por actos de violencia contra las personas por la invasión al terreno de juego en el partido disputado por la fecha 17ª de la Liga BetPlay Dimayor II 2021 contra Independiente Santa Fe.

En el informe dieron a conocer que el jugador del Deportes Quindío Yani Quintero sufrió un golpe en la boca además de agresiones a un juez de línea, Dionisio Ramón Ruiz Almanza, que sufrió trauma en su tobillo derecho, así como al robo de los uniformes a algunos futbolistas del cuadro local