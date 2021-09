40 niños de Bicentenario y Villas de Aranjuez hicieron recorrido del Centro

La Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, y con el apoyo de la Fundación Abrazando Esperanzas, trasladó a 40 niños y niñas, desde el barrio Bicentenario y Villas de Aranjuez hasta el Centro Histórico, para que disfruten de un domingo peatonal, lleno de alegría y muchas sonrisas. Algunos de estos menores no conocían este sector de la ciudad.

Los pequeños recorrieron la ruta trazada para la jornada de Mi Centro es Cartagena, participando en las diferentes actividades propuestas para el día.

José Mercado, de 11 años, dice sentirse muy emocionado por estar en el centro compartiendo con sus amigos, jugando y disfrutando de una mañana diferente.

“Estoy muy contento de estar acá, disfrutando de mi ciudad, a mí me gusta mucho jugar y divertirme, salir con mis amigos. En mi casa se pusieron muy contentos cuando supieron que me habían invitado a esta actividad”.

Además de José, todo el grupo demostró su simpatía con la jornada. Se mostraron muy felices de conocer a su alcalde, William Dau. El mandatario dio apertura a la jornada en la Plaza de Los Coches, compartiendo con todos los niños, haciéndoles saber que el centro es un espacio de ellos, donde pueden distraerse y conocer mucho más de la historia de su ciudad.

“Me encanta ver el centro rodeado de niños, es para mí una satisfacción muy grande verlos acá, tan contentos en esta mañana de domingo. La energía de los niños es única, esperamos con el tiempo disponer de más espacios para que ellos, y en general todos los cartageneros, puedan escapar de la rutina y disfrutar en familia.”

Uno de los sitios más visitados fue la Plaza De La Proclamación, allí los pequeños jugaron en la pista de habilidades, montaron bicicleta y patines, conocieron la ludoteca viajera, el rincón de arte explosivo, entre otros.

Garislendis Valdés Pérez, representó en un dibujo su sueño de ver colores en cada espacio de su colegio, Docente Del Caribe. “Los colores son felicidad, eso me hace sentir contenta, con ganas de estudiar más y de aprender. Yo cada vez que puedo hago dibujos para decorar en los salones y que mis compañeros también lo hagan.”

Juan Carlos Julio, vive en Villas de Aranjuez, precisó que se siente feliz y calificó su experiencia como única. “Hace dos años no venía al Centro y hoy he jugado con mis compañeros y he conocido varios lugares”, manifestó el menor de edad.

Saide Torres, una menor que participó de la actividad en el Centro Histórico, precisó que “me parece divertido venir, porque estoy viendo todo a mi alrededor, y nos tomamos fotos”.

Esperamos que los niños puedan seguir gozando de estas iniciativas, que puedan decir “Mi centro es Cartagena”, encontrar un centro histórico lleno de música, baile y cultura.