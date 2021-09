Gobernación de Bolívar se convirtió en una gran ‘Aula Inclusiva’

En el marco de la estrategia Aulas Inclusivas, la Secretaría de Educación Departamental dispuso un espacio innovador en el que el Gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff y los miembros de su gabinete, tuvieron la oportunidad de compartir y disfrutar de los talentos de las personas con habilidades especiales, como el mismo Blel les llama.

“Hoy ha sido una mañana muy especial porque nos hemos encontrado con gente maravillosa. Yo les confieso que quisiera que cambiáramos esa frase con la que nos referimos a “personas con discapacidad” y mejor digamos “personas con habilidades especiales”, y es que eso son, personas que hacen cosas que muchas otras no pueden hacer, como lo hemos visto hoy, no es sencillo comunicarse en lengua de señas, no es sencillo caminar por lugares donde a veces encontramos tantas barreras. Es por eso que todos ustedes, que hoy nos acompañan son un ejemplo para todos nosotros”, expresó el Gobernador de los bolivarenses a los presentes en la actividad, que se realizó en el Salón de la Paz del CAD Bolívar.

Por su parte, Verónica Monterrosa, Secretaria de Educación del Bolívar Primero, destacó la importancia de dicha actividad, promovida desde su cartera, para sensibilizar a todos los funcionarios en concordancia con la eliminación de las barreras en las escuelas y en antesala a la conmemoración del Día Internacional de las Personas Sordas, que se celebra la próxima semana.

Tras una bella interpretación melódica como apertura de la actividad, Víctor Rojas, estudiante de la Institución Universitaria Bellas Artes, se dirigió a los funcionarios de la administración departamental diciéndoles que “la discapacidad no es una barrera, si uno quiere lograr sus sueños” y que su mayor anhelo es que, como él, todos los estudiantes con discapacidad de Bolívar tengan la oportunidad de capacitarse.

“Nosotros tenemos nuestros sueños y los estudios superiores son una maravillosa forma de lograrlo. Quiero, señor Gobernador, que siga impulsando el programa de las Aulas Inclusivas, que nos ayude con becas y que siga llegando a todos los rincones de Bolívar, siempre vamos a estarle agradecidos por eso”, expresó el músico.

Los asistentes al espacio, participaron en actividades, aprendieron varias palabras en lengua de señas y tuvieron la oportunidad de conocer personalmente a integrantes de la estrategia Aulas Inclusivas, como Vanessa, quien les aseguró que su discapacidad visual jamás ha sido un impedimento para su desarrollo personal y aprovechó la ocasión para agradecer al Gobernador de Bolívar por su liderazgo y a cada uno de los presentes “por el rol que desempeña en la administración y por ser entes de transformación en la educación inclusiva”.

“Soñamos con una estrategia de inclusión que estamos viendo que se está haciendo realidad. Gracias, señor Gobernador, por reconocer nuestras capacidades y llevar a todo el departamento las aulas Inclusivas, gracias por reconocer que somos personas dignas de oportunidades”, concluyó Edian Charmelo, modelo lingüístico de la estrategia Aulas Inclusivas.