Dian denuncia extorsión tras ser víctima de ciberataque: “información tributaria no fue vulnerada”

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales confirmó que fue víctima de un ciberataque en el que delicuentes tuvieron acceso a los datos personales de usuarios del sistema de agendamiento de citas, cuyo proveedor es CIEL INGENIERÍA.

Pese a esto, la entidad señaló que los ciberdelincuentes no tuvieron acceso a la información tributaria de los colombianos, como, por ejemplo, las declaraciones de renta.

Al respecto, Carlos Emilio Betancourt, director de la entidad, aseveró que “la información tributaria y aduanera de los contribuyentes no se ha visto comprometida ni vulnerada” y que “las contraseñas y credenciales de acceso se encuentran protegidas y no han sido objeto de ataque”.

(Puede leer: Nueva subasta de la DIAN: Carros de lujo y casas en Bogotá y Tolima a precios bajos)

Sin embargo, la plataforma de agendamiento de citas sigue fuera de servicio y por eso las personas se deben acercar sin cita a los 56 puntos de atención en todo el país para tener acompañamiento en los trámites y servicios.

“Una vez detectada la situación se deshabilitaron los servicios comprometidos y se activaron de manera inmediata los protocolos institucionales de gestión de incidentes de seguridad, adoptando medidas para contener el evento, salvaguardar la información y prevenir nuevos accesos no autorizados”, señaló la entidad.

Al respecto, Betancourt aseveró que pese a eso los servicios misionales y la atención a la ciudadanía continúan prestándose de manera continua y sin afectaciones. “A la fecha, no se ha afectado la operación esencial de la entidad”, remató.

(Además: Calendario tributario marzo 2026: fechas DIAN para declarar y pagar sin sanciones)

De este modo, las personas solicitantes de devoluciones por pago en exceso y lo no debido, de las direcciones seccionales de Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali, deberán comunicarse a la línea telefónica +57 601 489 9000, donde podrán programar sus citas.

“Para atender inquietudes relacionadas con este incidente, la ciudadanía puede comunicarse con la entidad a través del sistema de PQRS disponible en www.dian.gov.co”, señaló la entidad.

Denuncia ante la Fiscalía

La entidad señaló que debido a esto interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos registrados para que se adelanten las investigaciones del caso por el presunto delito de extorsión y demás conductas penales asociadas al ciberataque perpetrado. Además, se adelantan las acciones correspondientes para reportar el caso a la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad nacional de protección de datos personales.