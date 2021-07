"Fui a vacunarme, llegué a las 2:30, no generen odio": Notario

En las redes sociales de laNotaría 5 de Bucaramanga, el funcionario, Marco Tulio Sinisterra, dio sus explicaciones sobrelo sucedido en la demora en atención, luego de que se desatara una polémica por una mujer que desesperada pedía que le firmaran sus papeles.

Sinisterra sustentó concarnet de vacunación contra el COVID - 19 que se retrasómedia horaen llegar a suhorario laboralpor estar en la inmunización de este mal.

Dijo que se retiró alas 1:15 de la tarde, horario en el que no había atención al público, pero regresó sobre las 2:30 p.m.

Pidió a la gente queno generen odio,ya que, en sus20 años de experiencia,siempre ha cumplido con sus labores.

"Con qué fin me retiré, con elfin de aplicarme la segunda dosis de Pfizer, fui a la clínica Coomeva, de la calle 34 con carrera 42,llegué a la compañía a las 2:30,pero,todo el odio que están desplegando en redes sociales no es cierto,aquí no se puede haceruna mentira convertida en verdad, no lo hagan,en mi horario, han pasado más de las 2:30 de la tarde y yo sigo atendiendo a la gente".

Este escándalo se desató, luego de que se viralizara un videodonde aparecía una mujer desesperada para obtener una firma en la Notaría 5, y aseguraba queno había comido y había dejado a su hijo solo, ya que le tocó esperar más de 5 horas en la entidad.