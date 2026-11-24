Santander completa dos semanas de altas temperaturas durante noviembre, una situación que ha generado nuevamente la disminución de los caudales en 17 municipios que ya venían afrontando dificultades por las condiciones climáticas de agosto, septiembre y octubre, asociadas al fenómeno de El Niño.

Entre los municipios afectados se encuentran Vélez, El Socorro, Barichara, Aratoca y Málaga, además de localidades de las provincias de García Rovira, Guanentá y Comunera.

De acuerdo con Pedro Conde, coordinador de la Sala de Crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, este lunes 23 de noviembre se registraron temperaturas de entre 38 y 40 grados Celsius en municipios del Magdalena Medio, como Puerto Wilches, Barrancabermeja, Cimitarra y Sabana de Torres.

“Se han registrado temperaturas hasta los 38 y 40 grados en el Magdalena Medio santandereano”, señaló el funcionario.

En contraste, se reportaron lluvias en municipios de la provincia de Soto Norte, entre ellos Charta, Suratá, California, Matanza y Vetas.

Alerta por incendios forestales

El panorama también genera preocupación por el riesgo de incendios forestales. Según el pronóstico del IDEAM, Sabana de Torres se encuentra en máxima alerta por esta amenaza, mientras que nueve municipios permanecen en alerta naranja y otros ocho en alerta amarilla.

Las altas temperaturas también han provocado una nueva disminución en los niveles de los principales ríos del departamento. Actualmente, sus caudales se encuentran por debajo del 50 % de la cota de desbordamiento. El río Magdalena registra un nivel de 1,60 metros en Barrancabermeja, mientras que los ríos Carare, Suárez, Opón y Lebrija también reportan niveles bajos.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a los alcaldes, presidentes de juntas de acción comunal y habitantes de las zonas rurales para activar los protocolos de prevención de incendios forestales y evitar quemas de vegetación, basura o cualquier material que pueda generar conflagraciones; además, de hacer un uso responsable del agua y la energía, evitando desperdiciar el recurso hídrico en actividades como el lavado de vehículos y fachadas.