En despedida a Alberto Montoya Puyana, se realizó un homenaje en cámara ardiente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), recordando su trayectoria en Santander.

Montoya Puyana fue gobernador de Santander, alcalde de Bucaramanga y rector de la UNAB, institución con la que mantuvo un estrecho vínculo durante varios años y que fue uno de los principales pilares de su vida profesional.

Su hijo, Juan Felipe Montoya, destacó que el legado de su padre trascendió la política y la educación, y estuvo marcado por su compromiso con la ciudad, el departamento, los gremios y su familia.

“Mi papá, su legado lo partiría en diferentes aspectos: uno, el familiar; uno, gremial; otro, regional; la parte política y el otro, el educativo”, expresó.

Su legado en la educación y Bucaramanga

Su hijo recordó especialmente el vínculo que Alberto Montoya Puyana tuvo con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, institución a la que consideraba uno de sus proyectos más importantes.

También resaltó el amor que sentía por Bucaramanga y su interés en que la ciudad avanzara con transparencia, eficiencia y una adecuada articulación entre los sectores público y privado.

“Era una ciudad donde respiraba y amaba, donde quería que todo fuera absolutamente impecable, donde se moviera todo perfectamente en la política, donde todo fuera transparente, donde se hicieran las cosas de manera correcta”, recordó.

Juan Felipe Montoya señaló que su padre buscaba unir la educación, los gremios, el sector privado y las instituciones públicas para impulsar el desarrollo de Santander.

La UNAB recuerda su gestión y compromiso institucional

Juan Camilo Montoya, actual rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga también destacó la trayectoria de Montoya Puyana en la institución, donde estuvo al frente de la rectoría en dos etapas: durante los años 80 y posteriormente entre 2006 y 2018.

Según recordó, durante su primera etapa acompañó el proceso de consolidación de la universidad y, en su regreso, lideró un periodo de crecimiento institucional, fortalecimiento de programas académicos y avances en acreditación de alta calidad.

“Siempre dejó un mensaje y un ejemplo de gestión eficiente, de transparencia, de excelencia, de cuidado por los recursos de la universidad, de buscar mejorar en la calidad de todo lo que hace la institución”, manifestó el rector.

También resaltó su carácter, su cercanía con las personas y su compromiso con Santander.

“Ese amor por la institución, ese amor por Santander, por hacer las cosas correctamente y siempre una manera de ser especial, amable, cariñosa con todas las personas, pero a la vez una persona firme y clara en sus convicciones y en sus ideas”, expresó.