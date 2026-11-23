Un nuevo hecho de violencia conmociona a Barrancabermeja, Santander. Un menor de 12 años fue asesinado en un ataque con arma de fuego ocurrido en el barrio María Eugenia, en la comuna siete del distrito.

La víctima, de acuerdo con información preliminar, habría quedado en medio de un ataque armado que, al parecer, estaría dirigido contra el hombre que lo acompañaba en una motocicleta junto a su madre.

El homicidio se registró cerca de la cancha del barrio María Eugenia, donde el hecho generó consternación entre los habitantes del sector.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque y quiénes serían los responsables. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Este caso se suma a los hechos violentos registrados durante el fin de semana en Barrancabermeja, donde también fueron asesinados dos adolescentes de 16 años en un ataque sicarial ocurrido en el barrio Rabolargo. Estos hechos mantienen en alerta a la comunidad del distrito por la violencia que involucra a menores de edad.