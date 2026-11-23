El fallecimiento de Alberto Montoya Puyana generó múltiples reacciones en el país. Desde distintos sectores de la vida política, empresarial y académica llegaron mensajes de condolencia en los que se recordó su trayectoria y su participación en el desarrollo de Santander.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, manifestó su solidaridad con la familia y recordó a Montoya Puyana como una persona que dejó huella en la ciudad, tanto durante su paso por la administración municipal como en su actividad empresarial.

Portilla también destacó la calidad humana del exmandatario y señaló que tuvo la oportunidad de conocerlo y recibir sus consejos durante su campaña. Aseguró que su legado permanecerá en Bucaramanga, especialmente por su trabajo y compromiso con el progreso de la ciudad.

Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, le rindió un homenaje durante una sesión del Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander - UIS. Allí recordó que Montoya Puyana ocupó cargos como senador de la República, gobernador de Santander y primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular.

El mandatario departamental también destacó su participación en el sector empresarial como uno de los fundadores de ProSantander y su trayectoria académica como rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB. Según expresó, su vida estuvo dedicada a tres escenarios fundamentales: la administración pública, el empresariado y la academia.

Las reacciones también llegaron desde el ámbito nacional

El expresidente Álvaro Uribe Vélez recordó a Montoya Puyana como un dirigente que se destacó en la administración pública, el Congreso y la academia. En su mensaje lo calificó como un patriota transparente y un noble amigo, y envió un saludo de solidaridad a su esposa y familiares.

“El mejor alcalde del país, en su época, el senador y el patriota transparente, el rector universitario, el noble amigo. A su señora esposa y a toda la familia nuestra solidaridad de todo corazón”, expresó.

El expresidente Iván Duque también expresó sus condolencias: “Toda mi solidaridad con los familiares, amigos y allegados del Dr. Alberto Montoya Puyana, tras su fallecimiento. Fue el primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular, exgobernador de Santander, exrector de la UNAB y exsenador de la República.Mis más sinceras condolencias y un abrazo solidario en este momento de dolor”.

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El ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, manifestó que fue un honor contar con el respaldo y la orientación del exmandatario. Destacó su visión de ciudad y su liderazgo, cualidades que, según señaló, permanecerán en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Desde el sector empresarial, la Cámara de Comercio de Bucaramanga lamentó su fallecimiento y resaltó sus contribuciones al desarrollo de Bucaramanga y Santander desde diferentes escenarios de la vida pública y académica.

La Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

La institución de la que fue rector también expresó su dolor por la partida del exdirectivo. En su pronunciamiento destacó su calidad humana, su don de gente y su sentido del honor.

“Hoy despedimos con profundo dolor al Dr. Alberto Montoya Puyana, exrector de la UNAB. Más allá de los altos cargos que honró, nos queda su inmensa calidad humana, su don de gente y un sentido del honor que hoy escasea”, señalaron a través de sus redes sociales.

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A estos mensajes se sumaron la Federación Nacional de Departamentos, que recordó su trayectoria como exgobernador de Santander: “Lamentamos el fallecimiento del doctor Alberto Montoya Puyana, ilustre santandereano y exgobernador de Santander. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a todos los santandereanos”.

Y la Universidad Industrial de Santander - UIS, que lo describió como un hombre que dedicó su vida a construir departamento. “Hoy Santander despide a uno de los hombres que dedicaron su talento y buena parte de su vida a imaginar el futuro de la región y a trabajar para hacerlo posible. La Universidad Industrial de Santander lamenta profundamente el fallecimiento del arquitecto ALBERTO MONTOYA PUYANA, dirigente cuya trayectoria estuvo estrechamente ligada al servicio público y a la educación superior”.

Alberto Montoya Puyana falleció este lunes 23 de noviembre, a los 82 años. Fue el primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular, en 1988; gobernador de Santander entre 1976 y 1978, senador de la República y rector de la UNAB durante dos periodos. Su trayectoria dejó huella en la administración pública, la educación superior y el desarrollo empresarial de Santander, escenarios desde los cuales hoy distintas voces destacan su legado.