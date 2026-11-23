Tres presuntos integrantes del ELN fueron capturados en Santander, señalados de participar en ataques contra el transporte público, extorsiones y amenazas a comerciantes y habitantes de la región.

Los detenidos, conocidos con los alias de ‘Cosa Mala’, ‘La Negra’ y ‘Chucho’, fueron ubicados en zona rural de los municipios de Cerrito y Concepción. Según las autoridades, harían parte de la comisión Martha Cecilia Pabón del ELN.

Entre los hechos que se les atribuyen están la quema de buses de la empresa Líneas Concorde, extorsiones a comerciantes, hurtos a vehículos de contratistas y el intento de incinerar un camión de Bavaria.

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El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, indicó que las intimidaciones y acciones violentas venían afectando a comunidades de la zona desde hace varios meses.

“Desde los meses de mayo, junio y octubre se venían presentando acciones terroristas, extorsiones e intimidaciones contra la comunidad”, señaló el funcionario.

Más de seis meses de investigación

La investigación fue liderada por la Fiscalía 123 contra el Crimen Organizado, con apoyo del Gaula de la Policía. Durante el proceso se realizaron interceptaciones a 10 líneas telefónicas, más de 43 entrevistas y testimonios y cinco reconocimientos.

El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, explicó que estos elementos permitieron obtener las órdenes de captura.

“Todo esto quedó evidenciado a partir del trabajo investigativo de 10 líneas telefónicas interceptadas, de más de 43 entrevistas y testimonios y cinco reconocimientos”, afirmó.

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Las autoridades también señalaron que las amenazas contra docentes de corregimientos cercanos habrían provocado el desplazamiento de algunos de ellos.

Los tres capturados quedaron a disposición de la justicia y, según la información entregada por las autoridades, fueron cobijados con medida de aseguramiento.