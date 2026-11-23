Bucaramanga

El uso de fondos mixtos para la contratación en materia de obras públicas por parte de alcaldes y gobernadores no es un tema nuevo en Colombia; esta clase de mecanismos florecieron a partir de 2020, tras la aparición de los pliegos tipo con los cuales se intentaba cerrar el paso a la corrupción.

La apreciación es de Rodrigo Fernández, un ingeniero radicado en Bucaramanga que efectúa una veeduría permanente a la contratación estatal. Tras revisar 200 procesos publicados entre mayo de 2023 y mayo de 2024 que sumaban un billón de pesos, se encontró con varias sorpresas.

“Prevalecía un único oferente y cuando había más de un participante encontramos fenómenos tan curiosos como que algunos olvidaban la póliza; no cumplían con la experiencia y perdía puntos; otro no subsanaba y quedaba el ungido que, por lo general, proponía por el valor del presupuesto oficial”, advierte el ingeniero Fernández.

El veedor concluye entonces que este tema de los fondos mixtos; de las empresas industriales y comerciales y de las de economía mixto, llamados “contrataderos” no son un tema nuevo en Colombia. “El caso de Barrancabermeja y de Foncolombia no es un asunto aislado”, refiere.

“Este mecanismo se usa para eludir la ley 80 o de contratación estatal y pegarse del régimen especial que tienen esas empresas y los fondos mixtos para contratar como si fuesen privados”, explica.

Para el caso de las regalías, el ingeniero asegura que no solo están evadiendo la ley 80 sino que no cumplen con la ley 2056 que obliga a utilizar el estatuto de contratación.

Fernández y otras voces desde Santander piden que haya una directiva que recuerde que los recursos del presupuesto nacional deben ser ejecutados por ley 80 y con pliegos tipo. “Mientras eso no ocurra, seguiremos registrando casos como el de Foncolombia”, concluye.

Recuerda además que en 2023 hizo un listado de 60 contrataderos. “Hoy no debe haber menos de 200. Los municipios más pequeños como Capitanejo, Santander, crean fondos como Fodecol que contrató la adecuación del Arena Bonita en Bucaramanga por $114 mil millones. En Antioquia, hay múltiples contrataderos. En la Costa Caribe tenemos el Fondo Mixto Sierra Nevada que ya tiene inconvenientes serios. Tenemos a Aremca. La lista es fácilmente de 200 entidades de este tipo que la han hecho un daño enorme al erario porque con ellos no hay competencia y por ende el ahorro que se da con la participación de varios oferentes no existe”, asevera.