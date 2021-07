Piojó inició vacunación masiva con menores a partir de los 12 años

Este jueves 1 de julio, Piojó se convirtió en el primer municipio del Atlántico en iniciar la vacunación masiva contra el COVID-19, luego de iniciar el piloto con la aplicación del biológico para los habitantes a partir de los 12 años.

Se estima que con la vacunación, sean inmunizadas más de 5.000 personas en las próximas dos semanas, con una meta diaria de aplicación de dosis de más de 500 vacunas.

"Estamos trabajando con vacunas de una y dos dosis, y en los próximos días es posible que recibamos vacunas de una sola dosis. Nuestro objetivo es seguir inmunizando la población en el menor tiempo posible y aprovechar esta oportunidad que tenemos con Piojó, que tiene menos de 10 mil habitantes, para lograr esa inmunización de manera muy rápida”, explicó la Secretaria de Salud, Alma Solano.

El municipio se convierte en el primero del país en iniciar la vacunación para menores entre los 12 a 15 años, incluidos en el plan de vacunación por parte del Ministerio de Salud, hace pocas semanas.

"Mi mamá me trajo para que me pusieran la vacuna. Pienso que está bien porque nos ayuda a que no se propague más la infección de coronavirus. El mensaje que quiero dejar es que se acerquen a los puntos de vacunación para que se pongan la vacuna y para que así se aleje más esta infección", dijo en diálogo con Caracol Radio, Mailibeth Molina de 12 años luego de ser vacunada.

Por su parte los padres de los menores, aseguran que es una oportunidad que el Gobierno le ha dado a Piojó, por lo que es clave que los papás acudan con sus hijos a los puestos de vacunación.

"Hay que animarlos porque ellos le temen a la vacunación pero esto es por el bien de ellos porque estamos evitando la enfermedad y así nos vamos tranquilos a nuestras casas", aseguró Mildedis Villanueva, madre de una menor de 13 años.

El proceso que se cumple de 8:00am a 5:00pm, no solo se desarrolla en la cabecera municipal, sino también casa casa en las zonas rurales, donde se realiza un barrido que se extenderá hasta el próximo 15 de julio.

"Vamos a estar en Hibácharo, el día 3 y 4 vamos a estar en el corregimiento de Aguas Vivas con la vereda Villa Lata, el día 5 y 6 vamos a estar en Cerrito y playa Punta Astillero, el día 7 vamos a estar en todas las veredas del municipio y a partir del 8 quedamos con el punto solo de la cabecera municipal hasta el 15 de julio" aseguró la secretaría de Salud del municipio, Jennifer Ripoll

La jornada de vacunación está acompañada de veedores, encargados de verificar que quienes asistan a los puntos de vacunación, sean residentes de Piojó.