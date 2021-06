Cuerpo Élite de Control Urbano selló dos obras en el barrio Vista Hermosa

La inspectora de policía de la Unidad Comunera de Gobierno 15, Yomaira Robles Cañas, quien lideró este recorrido, impuso sellamiento a una obra ubicada sobre la carrera 57, 30A-14, por no exhibir los planos levantados para adelantar la construcción de tres pisos, ni contar con los permisos requeridos para comparar lo exigido en la ley.

El otro sellamiento se impuso a una vivienda de dos pisos, ubicada en la diagonal 30A 60D-12, donde sus propietarios no presentaron la respectiva licencia de construcción.

“Hicimos un recorrido, en el cual encontramos cuatro construcciones, en dos de ellas había actividad y procedimos a hacer lo pertinente, a sellarlas y suspender la labor de construcción porque no contaban con la documentación, o no se ajustaban a los requerimientos. En las otras dos no había actividad constructiva, por lo que no se pudo adelantar el control al cien por ciento” explicó Robles Cañas al finalizar el recorrido.

El Cuerpo Élite es una estrategia en el marco del Plan de Normalización Urbanística, que adelanta la administración distrital a través de la Secretaría de Planeación y su Dirección Administrativa de Control Urbano, en trabajo articulado con los inspectores de policía.

También hacen parte fundamental de esta instancia de vigilancia y control las alcaldías locales, la Secretaría del Interior, la Secretaría de Infraestructura, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Establecimiento Público Ambiental, Distriseguridad, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte y la Gerencia de Espacio Público y Movilidad.