Tarifa de Transcaribe podría subir $100

La situación financiera del sistema integrado de transporte masivo, Transcaribe, pareciera tocar el bolsillo de los usuarios.

En el más reciente informe entregado por la gerente María Claudia Peñas, al Concejo de Cartagena, se habló sobre la posibilidad de reajustar este año al menos $100 el precio del pasaje (quedaría en $2.700), como una forma de estabilizar vía tarifa, los negativos números que se tienen.

Buses y estaciones vandalizadas, días de paro y los problemas con el operador de recaudo, sumado a las deudas históricas, son apenas algunos aspectos que motivarían la decisión que aún, es materia de estudio.

“El 28 de mayo Supergiros anuncia que no seguirá prestando el servicio -red de recaudo externa- por no llegar a un acuerdo con Coldcard. El resultado es que 20 días después de haber girado recursos, el sistema continúa sin red externa de recargas. Muchas de las rutas de nuestra demanda están alejadas de la troncal de Transcaribe, y -estos usuarios- no pueden recargar y seguramente buscarán otras opciones de transporte. El valor de esta red es ese, es el brazo cercano al ciudadano para que recarguen y accedan al sistema”, explicó Peñas.

Paralelo a esto, la funcionaria expresó que también se buscan otras alternativas de financiación con la secretaría de hacienda, para salir poco a poco de la crisis.