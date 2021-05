Docente que participaba en marcha fue arrollado por un vehículo

El profesor y miembro del Sindicato de Educadores de Santander, Mauricio Martínez, recibió tres días de incapacidad luego de que el pasado 19 de mayo mientras participaba de la marcha fue arrollado por un vehículo en la carrera 27 con calle 56 de Bucaramanga.

El docente explicó que la manifestación comenzaba a desplazarse por esta vía y mientras que daban paso a una ambulancia un carro rojo pasa a gran velocidad, dice el docente, y lo embiste por detrás lanzándolo metros más adelante.

"Para romper la marcha se metió entre los manifestantes y pues con la mala fortuna que me embistió a mí. Personas en moto lograron identificar que el conductor se resguardo en el CAI del barrio la Concordia, pero no ha habido capturas por dicen que no fue detenido en flagrancia", agregó.

En la primera mesa exploratoria el Comité Departamental de Paro puso en conociendo este hecho al gobernador de Santander y pidieron garantías para los manifestantes que apoyan el paro nacional.