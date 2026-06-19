Colegios que servirán como puestos de votación ya están listos para la segunda vuelta presidencial

Persona votando en el puesto de votación en Bogotá. Vía Colprensa / Diego Pineda

Los colegios de Santander que funcionarán como puestos de votación durante la segunda vuelta presidencial ya fueron preparados para recibir a los ciudadanos este domingo.

La secretaria de Educación de Santander, Karina Araujo, explicó que detrás de cada jornada electoral existe un trabajo previo de coordinación con la Registraduría Nacional para garantizar que las instituciones educativas estén disponibles y en condiciones para el proceso de votación.

Según la funcionaria, este alistamiento incluye la gestión de permisos y la reprogramación de algunas actividades en los establecimientos educativos que serán utilizados durante las elecciones.

Araujo señaló que, aunque para los votantes es habitual llegar a los colegios el día de las elecciones, previamente se debe realizar una coordinación entre las autoridades electorales y el sector educativo para facilitar la logística de la jornada.

La funcionaria recordó además que los estudiantes de las instituciones oficiales se encuentran actualmente en receso escolar de mitad de año y regresarán a clases el próximo 6 de julio, la misma fecha en la que retomarán actividades los docentes del departamento.