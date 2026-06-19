MinDefensa advierte riesgo de alteración al orden público tras elecciones en 13 ciudades

Bucaramanga

El ministro de Defensa, General Pedro Sánchez, lideró en Bucaramanga la última reunión de comité electoral previo a la segunda vuelta presidencial y confirmó tras recibir la versión número siete del mapa de riesgo electoral son en total 13 ciudades las que se encuentran en riesgo de tener alteraciones de orden público finalizada la jornada electoral.

Además, confirmó que en ese listado están incluidas Bucaramanga y Barrancabermeja que ya tienen preparado el dispositivo de seguridad y de reacción ante cualquier altercado que se pueda presentar y que impida la tranquilidad de la ciudadanía.

“Debemos poner atención en esas ciudades y otras intermedias, ya está dispuesto absolutamente todo para responder ante cualquier alteración pero estamos enfocados en la prevención, nada va a cambiar si se ataca un banco o un bien público”, indicó el ministro Sánchez.

Además, dijo el jefe de esta cartera que es una “vergüenza” cualquier intento de generar desórdenes en las ciudades tras los resultados electorales y pidió a la ciudadanía que se trabaje en la prevención de estos hechos.