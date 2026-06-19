Estudiantes de colegio de Girón en Santander serán reubicados por fallas estructurales

Bucaramanga, Santander

Por lo menos 100 estudiantes de la institución educativa Aguada de Ceferino, sede C, ubicada en la vereda Carrizal, Girón, recibieron esta semana la noticia de que serán trasladados por las grietas y fisuras que registra la estructura.

Estas fallas estructurales, según indican los padres de familia, fueron ocasionadas por una obra que actualmente se lleva a cabo.

“Hace tres años tenemos un problema con unas grietas que se han presentado debido a unas construcciones que se han hecho en la vereda, que han afectado a la institución directamente”, afirmó Noreisy Roncancio Bonilla, madre de uno de los estudiantes.

Sin embargo, la alcaldía de Girón, en medio de una reunión que se realizó en la sede de la procuraduría de Santander, aseguró que la constructora cuenta con los estudios técnicos y que las grietas ya existían desde antes de la obra.

“Entonces ya se hicieron los estudios correspondientes y definitivamente la institución toca demolerla. Entonces lo que queremos es que nos garanticen que los niños no los van a sacar de ahí. Incluso el otro año se van a matricular niños para darles el escolar y eso”, pidió la vocera de la comunidad estudiantil.

En ese sentido, la Secretaría de Educación Municipal planteó reubicar a los niños y niñas a la biblioteca Nuevo Girón o la institución educativa Facundo Navas Mantilla. Mientras se gestionan recursos para la construcción de un megacolegio, la administración garantizará el transporte escolar y la alimentación.

El 10 de julio, la procuraduría ha convocado a una mesa de trabajo para verificar los compromisos pactados: Evaluar cambios en la modalidad del programa de alimentación escolar, gestionar con el ICBF la reubicación temporal de algunos niños al Centro de Desarrollo Infantil El Palenque.