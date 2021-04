Pidieron definir indemnización a vendedores por obras de Protección Costera

Tras conocer que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres anunció que ya hay luz verde para el macroproyecto de Protección Costera, y que el Consorcio Proplaya es el único de los cuatro proponentes que cumple con los criterios establecidos para el desarrollo de estas obras, el alcalde, William Dau Chamat, dijo que espera que la ejecución del macroproyecto sea pronto una realidad por el beneficio de todos los ciudadanos, pero que tiene recomendaciones que espera sean tenidas en cuenta antes de su ejecución.

Dau Chamat aclaro, que previamente se reunió con miembros de la UNGRD, y tuvo la oportunidad de hacer algunas precisiones a la ejecución del proyecto, las cuales espera sean resueltas antes de que se firme el contrato con el proponente y se inicien las obras.

Las inquietudes expresadas por el Alcalde, tienen que ver específicamente con el uso de la malla vial para el transporte de material necesario para las obras y las indemnizaciones a los vendedores y trabajadores del sector que se intervendrá, y que está a cargo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el fin de que, posteriormente no se presenten reclamaciones que terminen afectado el erario del Distrito.

“Es necesario que sean aclaradas estas inquietudes antes que el consorcio firme, para no dar pie a que más adelante vengan a reclamar un desequilibrio económico y solicitar mucho más dinero. La principal observación es que no vamos a permitir que usen la malla vial del Distrito para transportar esta carga sobredimensionada y ese sobrepeso. Tenemos una malla vial muy frágil y los daños terminaría costando más su reparación de lo que vale el mismo proyecto de protección, entonces necesitamos que antes de la firma, el potencial contratista entienda y acepte que no podrá utilizar las carreteras” sostuvo.

También agregó que se tiene que dar la indemnización a los vendedores informales afectados por esto, en cuanto al número y el valor. “Eso también se va a aclarar con el PNUD, previo a la suscripción del contrato”, explicó.

Es de resaltar que, las precisiones solicitadas por la Administración buscan garantizar una buena planeación y evitar contratiempos en el desarrollo de esta obra que tanto necesita la ciudad. Sin embargo, anotó que es la UNGRD la que determinará el inicio de las mismas.

“El proyecto arranca en cuanto la UNGRD lo determine, el Distrito no es quien dirige este proceso, estamos al tanto y esperamos que sea lo más pronto posible. Esperamos la mínima interrupción a la actividad turística, el cierre mínimo de las playas, que se vaya haciendo por sectores, que no cierren todos a la vez porque dañan nuestra actividad turística. Queremos que el proyecto sea bien planeado, bien ejecutado y que a largo plazo traiga mucho beneficio para Cartagena”.

El Consorcio Proplaya, que presentó una propuesta por $136.398 millones, es el único de los cuatro proponentes que cumple con los criterios establecidos para el desarrollo de estas obras que contemplan la intervención desde el espolón 1 en la zona de El Laguito y el rompeolas 3 en el Centro Histórico, incluyendo el sistema de drenaje pluvial de la carrera primera de Bocagrande.