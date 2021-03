Denuncian presunto falso positivo en operativo en los Montes de María

Jorge Montes Hernández coordinador general del Proceso Pacífico de Reconciliación Integración de la Alta Montaña del Carmen de Bolívar, denunció un presunto caso de falso positivo durante el operativo que adelantaron la Fuerza Aerea, La Armada Nacional y la Policía Nacional.

“Lamentamos profundamente lo sucedido en el corregimiento de Guamanga, municipio del Carmen de Bolívar, en donde la fuerza pública con un helicóptero bombardeó un caserío en aras de atacar a la estructura Clan del Golfo que está pernoctando en el territorio, pero el desenlace fatal que nos preocupa la muerte del señor Orlando Mesa Fernández, un campesino de 82 años reconocido por todos los pobladores una persona querida en la región.”

El líder de los Montes de María asegura que fueron disparos desde un helicóptero de la Fuerza Pública sin verificar la identidad de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

“Organizaciones del territorio organizaciones sociales y que conocemos a nuestros campesinos que el señor Orlando Mesa Fernández no hacía parte de ninguna estructura era un campesino de la tercera edad quien se ha visto afectado y que sus hermanos su familia llora y que en la alta montaña recordará. De igual forma un menor de edad que salió herido. También en esta situación y nos preocupa porque vemos que desde las fuerzas del Estado no se está respetando el Derecho Internacional Humanitario, no se están respetando los Derechos Humanos. No es posible que comencemos a generar muertes por atacar a estructuras al margen de la ley asesinando campesinos pedimos a las autoridades pedimos a las organizaciones defensoras de derechos humanos y defensoría del pueblo.”

Montes Hernández señala que si bien hay infiltrados de grupos al margen de la ley en la población, una persona de la tercera edad no podía hacer parte de estas bandas criminales.

“Que no se comiencen a gestar falsos positivos para hacer pasar a los campesinos muertos como personas dadas de baja en combate no podemos hablar de las otras dos personas que se mencionan porque realmente no los conocemos, no conocemos sus nombres en propiedad, pero del señor Orlando Mesa Fernández damos fe que era un campesino trabajador y queremos que las autoridades den la información real.”

Por ultimo pide a las autoridades competentes las respectivas investigaciones para que se clarifiquen estos hechos y que la fuerza Pública del Estado responda por la muerte del anciano y de las heridas causadas a ese menor de edad que nada tienen que ver en el conflicto.