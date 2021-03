Hombre balea a dos jóvenes por un piropo a su mujer en Cartagena

Un acto de intolerancia tiene a dos hombres heridos por arma de fuego en el Hospital Universitario del Caribe en Cartagena. Los hechos tuvieron lugar en una comunidad de invasión llamada "La Bendición de Dios", cerca al barrio Nuevo Paraíso.

"Qué está buena?" "Sí, está buena". La respuesta afirmativa de un joven, ante el enérgico cuestionamiento realizado por el esposo de una mujer, casi dejan un saldo trágico. El día del cruce de palabras no ocurrió nada; el disgusto quedó simplemente en agresiones verbales.

Según Arnulfo Julio, tío de un lesionado, su hijo se dirigió días después hasta la vivienda del presunto responsable, para reclamarle por una falta de respeto hacia su progenitora, pero los ánimos fueron subiendo hasta que 'El Venezolano', sacó su arma y disparó contra Mario Julio hiriéndolo en un brazo. Varios vecinos al percatarse de la situación, la emprendieron contra el extranjero, quién logró herir una segunda persona en medio de la huida.

Minutos después, una turba quemó el lugar donde habitaba la "bella" mujer y su compañero sentimental, quien fue puesto a disposición del ente acusador por la Policía Metropolitana de Cartagena.

"No hubo motivo para que él sacara el revólver para dispararle enseguida al muchacho, porque, además que no era de problema y fue a decirle que respetará a su mamá. Usted me puede ver a mí, allá yo si le prestó atención", indicó Nelly Mena, testigo de los hechos.

Los dos lesionados se recuperan en el centro asistencial, mientras que el presunto responsable será judicializado.