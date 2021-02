Nuevas medidas en Tunja a partir del 1 de marzo

La administración de Alejandro Fúneme decretó nuevas medidas de bioseguridad para todo el mes de marzo, eliminó el pico y cédula, además, se tomó la decisión de incluir jornadas nocturnas para las entidades financieras con el objetivo de buscar la reactivación económica.

De igual forma, los toques de queda desde la medianoche hasta las 5:00 a.m. de lunes a viernes desde el primero de marzo hasta el primero de abril. Los sábados y domingos el toque de queda será de 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.

Leer más: EPS tienen base de datos 3.775 adultos mayores de 80 años para vacunación

Leer más: Así fueron distribuidas 552 nuevas dosis contra el COVID en Tunja

Es de recordar que a la fecha en el departamento hay 46.059 casos confirmados, 43.816 recuperados y 1.080 fallecimientos; en el caso de Tunja: 13.300 confirmados, 188 fallecidos y 12.807 recuperados.

En Tunja se han inmunizado contra el coronavirus 1.112 personas, entre trabajadores de la salud y adultos mayores.