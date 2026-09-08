Chiquinquirá y Buenavista reciben tanques para enfrentar escasez de agua

Como parte de las medidas para enfrentar los periodos de menor disponibilidad de agua, Chiquinquirá y Buenavista recibieron 200 tanques destinados a la recolección de aguas lluvias, 100 para cada municipio.

Como parte de las medidas para enfrentar los periodos de menor disponibilidad de agua, Chiquinquirá y Buenavista recibieron 200 tanques destinados a la recolección de aguas lluvias, 100 para cada municipio. La iniciativa busca contribuir a mitigar el desabastecimiento hídrico y fortalecer las alternativas de acceso al recurso para las comunidades.

Nidia Clemencia Reaño, funcionaria de la CAR, explicó que la estrategia no se limita a la entrega de los tanques. En Buenavista también fue entregado un vivero municipal y Aula Ambiental Forestal, concebido como un espacio para fortalecer la producción y el cuidado de especies vegetales nativas, así como las acciones de conservación y restauración de los ecosistemas.

La Corporación Autónoma Regional contempla entregar más de 20 mil kits para la recolección de aguas lluvias entre 2025 y 2026, en los 104 municipios de su jurisdicción y en la zona rural de Bogotá. De acuerdo con la entidad, estas acciones buscan reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante los periodos en los que disminuye la disponibilidad del recurso hídrico.