Octava Brigada del Ejército desmiente falsas ofertas laborales en Risaralda

Los delincuentes, en este caso, están suplantando la identidad de militares en redes sociales para engañar a las personas de esta región y a través de llamadas telefónicas les hacen falsas ofertas laborales y les piden dinero para ser incluidos en esos cargos.

El comandante de la Octava Brigada del Ejército Nacional, el coronel José Antonio Correa, señaló que no están haciendo ningún tipo de convocatoria y si así fuera, ningún uniformado está autorizado para pedir o recibir dinero por esos trámites.

"Aclaro a todas las personas que en ningún momento el Ejército Nacional, la Octava Brigada o alguno de sus integrantes está autorizado para reclamar, recibir o pedir dádivas por alguno de estos trámites. No estamos haciendo ningún tipo de convocatoria, en el caso eventual de que esto se realice, se hará por intermedio de las páginas institucionales con la previa difusión en los medios autorizados y no requerirá ningún costo. No se dejen engañar", explicó el coronel Correa.

También señaló otra modalidad de engaño que se ha estado practicando en Risaralda por parte de estos delincuentes, la cual consiste en hacerse pasar por miembros del Ejército para contactar a empresas o civiles con la excusa de que si pagan una cantidad de dinero podrán acceder a beneficios de reducción de impuestos.