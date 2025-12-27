Tres colombianos, nominados a mejor refuerzo del fútbol brasileño en el 2025

La Liga de Brasil pasó de ser considerada una parada complicada para los futbolistas colombianos a convertirse en un fútbol donde los jugadores del país brillan. En la recién terminada temporada destacan varios casos, lo que ha hecho que más jugadores sean pretendidos por grandes clubes brasileños.

Ha sido tan buena la temporada de los nuestros en el Brasileirao, que tres de ellos fueron nominados a mejor refuerzo del campeonato durante el 2025. La votación es organizada por Globo Esporte, principal medio deportivo del país.

Jorge Carrascal, volante del Flamengo lidera la lista, siendo campeón de la Serie A y de la Copa Libertadores con el Mengao. Junto a él se encuentran Carlos Andrés Gómez, quien alzó su juego en el Vasco Da Gama, y Johan Carbonero, de los más destacados en un mal año de Internacional de Porto Alegre.

¿Qué dice Globo sobre cada jugador?

Jorge Carrascal (Flamengo)

“En teoría, el colombiano fue fichado por Flamengo para ser el sustituto inmediato de Arrascaeta. Pero su rendimiento superó las expectativas, y Filipe Luís necesitaba encontrarle un lugar a Carrascal en la titularidad. Versátil, el jugador de 27 años era polifacético en el campo. Fue Jorge Carrascal quien orquestó uno de los goles más importantes del Flamengo del año, en la victoria por 1-0 sobre Racing en la ida de las semifinales de la Libertadores”.

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama)

“Cedido por el Rennes francés, el colombiano llegó al Vasco en la segunda mitad de este año y tuvo una serie de buenas actuaciones antes de consolidarse en el equipo dirigido por Fernando Diniz. A pesar de quedar subcampeón en la Copa de Brasil, fue uno de los jugadores más destacados del equipo durante toda la campaña y terminó el año con una nota alta, con 21 partidos, un gol y siete asistencias”.

Johan Carbonero (Internacional)

“Johan Carbonero fue uno de los pocos puntos brillantes del Internacional en 2025. El veloz delantero colombiano llegó cedido por Racing-ARG y ayudó al equipo colorado a evitar el descenso con cinco goles y dos asistencias en la Série A brasileña. Su desempeño probablemente llevará al club de Rio Grande do Sul a financiar el fichaje permanente del jugador para 2026″.

Los internautas y lectores de Globo Esporte serán los encargados de elegir al que ellos consideran el mejor refuerzo del fútbol brasileño en el año 2025. La lista completa la componen: