La Policía Nacional capturó a una mujer con 31 kilos de marihuana en Chaparral

Tolima

En las últimas horas, una pasajera de 41 años fue detenida en el municipio de Chaparral luego de que las autoridades encontraran en su equipaje un cargamento de marihuana que superaba los 30 kilos. El hallazgo se produjo en un bus intermunicipal que cubría la ruta Cauca–Bogotá y que fue interceptado en el barrio El Jardín de esta localidad del sur del Tolima.

Durante la inspección, los uniformados descubrieron 62 bolsas herméticas tipo ziploc con marihuana, cuyo valor en el mercado ilegal se estima en 15 millones de pesos. Además, se incautó un teléfono celular que la mujer llevaba consigo.

La detenida fue presentada ante la Fiscalía Seccional URI de Chaparral, donde se le imputaron cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Tras la audiencia, un juez de control de garantías ordenó su reclusión en un centro penitenciario.