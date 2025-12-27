Derrumbes mantienen bloqueada la vía Medellín - Urabá

Antioquia

Una crítica situación mantiene afectaciones en la movilidad en el departamento, impidiendo el paso de pasajeros y transportadores de carga hacia el occidente del territorio antioqueño.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas de este viernes 26 de diciembre provocaron 14 derrumbes en distintos puntos de la vía Medellín–Urabá.

De estos, 10 ya fueron removidos, mientras que en tres sectores se habilitó paso controlado a un solo carril. Sin embargo, el derrumbe de mayor magnitud se presenta en el sector La Llorona, en el tramo Dabeiba–Mutatá, donde permanece el cierre total de la vía.

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Begué Trujillo, indicó que la Concesión Autopistas de Urabá adelanta labores para habilitar el corredor vial. “ La Concesión Autopistas Urabá trabaja para habilitar la vía. Reiniciaron labores a las 5:00 a.m. con el objetivo de dar apertura a la vía en el transcurso del día”, señaló el mandatario.

Este corredor está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y es administrado por la Concesión Vial Autopistas de Urabá.

Recomendaciones a viajeros

Mientras se supera la emergencia, las autoridades recomiendan a los viajeros utilizar las vías alternas por el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño.

La Gobernación de Antioquia informó que cuenta con maquinaria dispuesta en 20 puntos estratégicos de la red vial a su cargo para atender cualquier eventualidad que se presente.