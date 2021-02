VIDEO: Procuraduría anunció investigación por vacuna a cirujano plástico

La procuradora general, Margarita Cabello, informó que desde ese organismo se solicitará respuestas e iniciará una investigación por el caso del cirujano plástico, Camilo Reyes, que accedió a la vacuna contra la COVID-19 sin estar en primera línea.

Señaló que nadie puede saltarse una fila y que desde el ministerio público se acabará con el cuento que el vivo vive del bobo.

"No vamos a descuidar un solo aspecto por insignificante que parezca, no vamos a bajar la guardia en ninguna región, no vamos a desatender ninguna denuncia. Quien por acción u omisión ponga en riesgo la vida de otra persona debe ser castigado con todo el peso de la Ley. Aquí nadie puede saltarse la fila, nadie puede desperdiciar una sola dosis de la vacuna".

El caso del médico Reyes está investigación, ya que el profesional señala haber recibido llamadas e incluso un correo del Ministerio de Salud, donde lo citaban para acceder al biológico.