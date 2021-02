Cirujano plástico negó haberse colado para vacunación /

Habló el cirujano plástico que fue vacunado contra el COVID-19 el pasado 19 de febrero en Santander.

Lo hizo para el medio regional Vanguardia Liberal donde el especialista en cirugía plástica, reconstructiva, maxilofacial y de la mano, Camilo Orlando Reyes Carrascal, aseguró que él no se saltó ningún protocolo de vacunación.

Dijo que la notificación del Ministerio de Salud le llegó a través del correo electrónico y fue incluido en la lista del personal de la clínica Foscal tras haberse registrado en el portal Mi Vacuna.

Lea también:

"Yo no soy ningún colado, hice mi proceso. Asistí al llamado que se me hizo. Llené todos mis datos, recibí correos del Ministerio de Salud y posteriormente consulté en la plataforma en la fase en la que estaba yo. Aquí sale que estoy en la fase 1", señaló el cirujano a Vanguardia.

Este profesional aclaró que su nombre aparece en la plataforma y está priorizado en la fase 1 para la vacunación.

Le puede interesar:

Ante lo sucedido se desataron fuertes críticas y el mismo gobernador Mauricio Aguilar se pronunció sobre el hecho dicen que rechaza la manera en que ocurrió todo.

"Es decepcionante que ocurran estos hechos en la vacunación. Saltarse los lineamientos del MinSalud, para sacar provecho personal es una falta a la ética no solo con los ciudadanos sino con los profesionales que día a día enfrentan el COVID-19 en la primera línea de batalla. Espero que se esclarezcan los hechos ocurridos y se emita la respectiva sanción. Seguiremos enfrentando el virus, pero con responsabilidad y respeto".