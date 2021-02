Familias en Acción se prepara para dar inicio a las Fase IV del programa

La fecha exacta del inicio de la nueva fase del programa Familias en Acción está por confirmarse por parte del Departamento para la Prosperidad Social, (DPS), pero ya se alistan los preparativos para las inscripciones que incluyen la totalidad de las familias en pobreza y pobreza extrema.

La meta es lograr inscribir a 81.000 personas para disminuir las cifras de pobreza lo que coincide con los objetivos del Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena”, de esta forma Cartagena Va Pa´lante.

Es indispensable para ingresar al programa Familias en Acción Cartagena que se encuentren en Sisbén IV. Si todavía no está actualizado o no ha realizado la encuesta y no tiene Sisbén IV, debe solicitarlo para que pueda formar parte de los programas que ofrece el Gobierno Nacional. El correo al que pueden escribir es: sisben@cartagena.gov.co y los puntos de atención del Sisbén están ubicados en Alcaldía local 1, sede Country y al lado del mercado Santa Rita; Alcaldía local 2, Chiquinquirá; CAI El Pozón; y Alcaldía Local 3, Biblioteca Distrital.

Hay que resalta que el nuevo proceso de inscripción es un “borrón y cuenta nueva” que también tiene en cuenta a los actuales beneficiarios del programa, los cuales deberán inscribirse siguiendo las instrucciones, tal y como si fueran a ingresar por primera vez. Esto quiere decir que ninguno de los que se encuentran actualmente serán renovados de manera automática, sino que deben cumplir con el requisito de tener Sisbén IV y las condiciones de Familias en Acción para recibir este beneficio para la salud y educación de niños, niñas y adolescentes entre los 0 a los 18 años, que se encuentren escolarizados; y de 0 a 6 años cumpliendo con las citas de desarrollo y crecimiento en sus EPS.

Sin embargo, como el proceso de inscripción será por un año, durante este tiempo los que ya vienen inscritos seguirán recibiendo el beneficio, pero en el 2022, cuando se inicie el pago de la fase IV, dejarán de recibirlo, si no se inscribieron de nuevo y cumplieron con todos los requisitos.

Edgar Arrieta Caraballo, enlace Distrital de Familias en Acción, expresó que el año pasado el programa transfirió a la ciudad cerca de $33 mil millones, generando un aporte monetario muy importante en tiempos de pandemia, no solo para los hogares cartageneros, sino para la economía local.

Ante el fin de la fase III de Familias en Acción, y el inicio de la fase IV, se hace un llamado a la comunidad para que no se deje engañar por personas que piden dinero y documentos a cambio de inscribirlos en el programa, ya que estas personas no las están ayudando, sino abusando de su confianza y hurtando el dinero. El programa Familias en Acción tiene seis puntos de atención ubicados en: San Francisco, Ciudadela 2000, Blas de Lezo, El Pozón, Centro Regional de Atención a Víctimas y Casa de Justicia de Chiquinquirá. Estos son los únicos lugares a donde pueden ir a inscribirse, cuando se abra el proceso, pero no en este momento porque no hay ningún trámite de inscripción posible.