Así será el regreso a clases en Colegios Oficiales en Bogotá

Explicaron desde la Secretaría de Educación que el regreso a clases será progresivo y gradual y se dará preferencia a los grados de prejardín, jardín y transición, debido a que son la población que presenta menor riesgo frente a la COVID -19, estos estudiantes pertenecen a 8 instituciones educativas.

Después del retorno a la presencialidad de los grados de prejardín, jardín y transición, los colegios oficiales podrán incorporar a los estudiantes de secundaria y media, considerando la disponibilidad de espacios físicos con los que cuente cada colegio, y sin afectar las clases de niñas y niños de primera infancia y primaria.

“Regresar a las aulas es una decisión necesaria para mitigar los impactos de la pandemia en la salud emocional, el desarrollo físico y académico, e incluso en la seguridad de las niñas, niños y jóvenes”. Aseguró Edna Bonilla, Secretaria de Educación de Bogotá.

las instituciones educativas que participaron del piloto de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura en el 2020 serán el primer grupo que abrirá sus puertas el 15 de febrero.

Posteriormente, lo harán los colegios cuyos protocolos fueron verificados por la Secretaría Distrital de Salud y habilitados por la Secretaría de Educación en diciembre del año pasado, luego los de febrero de 2021 y, finalmente, los que realicen el proceso en marzo.

Frente al aforo de los colegios oficiales, el Distrito señala que depende de la capacidad y condiciones de cada uno de los espacios escolares de la institución educativa, garantizando siempre el distanciamiento físico y la ventilación adecuada de los espacios.

Explicaron desde la Secretaría de Educación que los profesores que no hayan reportado ninguna condición de vulnerabilidad a través del test dispuesto por la entidad o que no lo hayan diligenciado, serán convocados por los rectores y rectoras para realizar su trabajo de manera presencial teniendo en cuenta que se consideran como habilitados para el retorno. Es importante señalar que NO serán convocadas las maestras y maestros mayores de 60 años o que tengan condiciones de salud que los hagan más vulnerables frente al contagio de COVID – 19.