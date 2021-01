Bares de Medellín ya no aguantan un toque de queda más: Asobares

Con un gran preocupación e incerteza sobre su futuro, recibieron los propietarios de bares la noticia del toque de queda continúo para este fin de semana, establecido en Medellín.

Asobares Capítulo Antioquia, asegura que no son los establecimientos de comercio nocturno, los que aportan al índice contagios, por tanto, esta medida es ineficaz, como lo expone el presidente Juan Pablo Valenzuela.

“Ante las medidas falta a la vista la falta de eficacia y eficiencia, porque si esas medidas restrictivas a la noche hubiesen funcionado como ellos esperaban, hoy no estaríamos con las cifras de contagios que tenemos. Está más que decantado que no es el comercio nocturno, que es el más afectado, el que está aportando esas cifras de contagio”, planteó el líder.

El presidente de la asociación de bares manifiesta que los establecimientos ya no soportan económicamente un toque de queda más.

“Con el toque de queda nocturno después de las 10 de la noche ya teníamos una preocupación, pero ahora el toque de queda nos obliga a cerrar. Ya no sé qué futuro va a tener este sector en Medellín, ya no soportamos más. Es hora de que hagamos un análisis juicioso, porque no podemos arrasar con un sector tan importante”, agregó el presidente.

Según cifras de Asobares Antioquia, cada fin de semana en donde a los bares se les obliga a cerrar, se tiene pérdidas económicas por 5 mil millones de pesos. Este déficit presupuestal estaría causando que los propietarios entreguen sus locales y cerca de 15 mil familias que dependen de este sector, pierdan su fuente de ingreso.