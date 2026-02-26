Más de 3 mil soldados blindarán elecciones en Meta, Guaviare y Caquetá tras guerra entre Disidencias

La guerra interna entre las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y la facción de alias ‘Calarcá’ se convirtió en uno de los conflictos armados ilegales más violentos del país con epicentro en Guaviare, Meta y Caquetá. Esto por el control territorial y las rutas del narcotráfico.

Por eso a pocos días de las elecciones al Congreso, la Fuerza de Tarea Omega del Ejército Nacional intensificó el despliegue operacional en el suroriente del país para garantizar la seguridad de la jornada democrática en Meta, Guaviare y Caquetá.

Lea más: Ejército desplegó tropas en Segovia, Antioquía, tras ataque con dron que dejó tres civiles muertos

El brigadier general Yor William Cotua Muñoz, comandante de esa unidad militar, aseguró que las tropas ya se encuentran en terreno desde hace aproximadamente un mes y que se han fortalecido las operaciones ofensivas y de control territorial para neutralizar cualquier amenaza contra el proceso electoral.

“Hemos intensificado las operaciones militares ofensivas, de control territorial y presencia institucional en toda nuestra área de responsabilidad con el fin de neutralizar cualquier amenaza que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada electoral”, afirmó el oficial, al señalar que el objetivo es garantizar un proceso “seguro, libre y transparente”.

El dispositivo de seguridad cubre diez municipios priorizados del sur del Meta, Guaviare y Caquetá, donde se custodiarán 58 puestos de votación y cerca de 45.000 ciudadanos habilitados para sufragar. Las tropas mantienen presencia permanente en zonas rurales, corredores estratégicos y cascos urbanos, además del acompañamiento al traslado y custodia del material electoral antes, durante y después de la jornada.

Le puede interesar: Capturan a ‘Pipa’, cabecilla del Clan del Golfo señalado de extorsión y reclutamiento forzado

El general Cotua Muñoz destacó que existe una articulación total con la Registraduría, la Policía, la Fiscalía y demás instituciones del Estado a través de comités de seguimiento electoral y puestos de mando unificado para garantizar que las elecciones se desarrollen con normalidad.

“Tengan la certeza de que nuestros soldados están desplegados para protegerlos y garantizar que puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y segura”, concluyó el general, quien también invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que busque alterar el orden público mediante las líneas 107 contra el terrorismo, 157 anticorrupción y 147 antisecuestro y antiextorsión