No exigieron cédula en primer día de restricciones

En el primer día de implementar de nuevo pico y cédula en dónde se supone que los establecimientos comerciales o centros comerciales deberían exigir la cédula correspondiente al día, al parecer, no se hizo, según lo denunciaron varios oyentes de Caracol Radio que están confundidos al salir de casa.

Según denunciaron los administradores o propietarios de los locales no están exigiendo el documento.

"Estuve en el centro comercial Cacique, era mi día de cédula, no me pidieron documento, en el Éxito tampoco me pidieron documento, solo en Dollar City, esto está muy enredado no es claro si el pico y cédula existe, en el Éxito de Cabecera, en centros comerciales como Cuarta Etapa, Quinta Etapa no me pidieron documento".

Cerca de 10 oyentes se quejaron por el desorden que hay entre las autoridades para ponerse de acuerdo de cómo va a funcionar el pico y cédula hasta el 16 de enero.