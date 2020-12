Alerta en El Dorado por familias que van a despedir viajeros

Aunque el aeropuerto El Dorado ha venido trabajando todos estos meses para que se cumplan los protocolos de bioseguridad dentro y fuera de sus instalaciones, en los últimos días se ha visto como familias enteras van a las diferentes salidas a despedir a sus familiares o por el contrario van a las entradas a recibir a sus seres querido.

Lo que se ve en varios videos es que los integrantes de las familia se abrazan y se besan, por el entusiasmo del momento - que no es malo- pero sin darse cuenta, que están incumpliendo con el distanciamiento mínimo que se debe tener.

"Yo he visto que llegan familias de hasta 5 o 7 personas a despedir solamente a una y no cumplen con los protocolos de bioseguridad, uno no ve malo eso y es algo normal, pero por esta pandemia las personas no deberían hacer esto (...), uno nunca sabe que quien este ahí, este contagiado por eso es mejor evitar los abrazos y besos en este lugar (...), es algo que esta muy mal sea cual sea el viaje, uno debe cumplir los protocolos, entre más personas, más contagios hay", esto dijeron algunos viajeros.

Las recomendaciones siguen siendo las mismas, el uso de tapabocas, distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones.