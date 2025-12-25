La pólvora deja 46 personas lesionadas en Norte de Santander durante la temporada decembrina

Norte de Santander.

Con corte al 25 de diciembre, a las 12:00 del mediodía, el uso de pólvora continúa generando un impacto preocupante en Norte de Santander.

El Boletín N.° 25 de Vigilancia Intensificada por Lesiones con Pólvora, emitido por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, confirma que durante la temporada decembrina de 2025 se han registrado 46 personas lesionadas, de las cuales 15 son menores de edad.

Las cifras evidencian que el riesgo persiste, especialmente para niños, niñas y adolescentes, quienes siguen siendo uno de los grupos más vulnerables frente a estos eventos prevenibles.

De acuerdo con el reporte oficial, no se han presentado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por metanol, aunque las lesiones físicas continúan siendo una constante.

En cuanto a la distribución territorial, Cúcuta concentra el mayor número de casos con 23 personas lesionadas, seguida por Ocaña con 7 y Tibú con 4.

Villa del Rosario y Teorama reportan tres casos cada uno, mientras que Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Los Patios y Pamplona registran un caso respectivamente.

El panorama muestra que la problemática no se limita a un solo municipio, sino que se extiende por gran parte del departamento.

Desde el sector salud se insiste en que detrás de cada cifra hay una historia que pudo evitarse.

Por ello, las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para abstenerse de comprar, manipular o encender pólvora, y a no permitir bajo ninguna circunstancia que los menores de edad tengan contacto con estos elementos.

Asimismo, se invita a priorizar celebraciones seguras que no pongan en riesgo la integridad de las familias ni de la comunidad.

A las autoridades locales y actores territoriales se les recomienda intensificar los controles, la vigilancia y las acciones preventivas en todos los municipios, además de mantener presencia institucional durante las festividades, con el fin de reducir eventos que son completamente evitables.

Las autoridades sanitarias recuerdan que celebrar sin pólvora es una decisión responsable y una medida efectiva para proteger la vida y la salud de la población durante las fiestas de fin de año.