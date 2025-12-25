Alerta en Boyacá por aumento de lesionados con pólvora: ya son 22 casos

La mayoría de los casos presentados ha sido por observación.

La Secretaría de Salud de Boyacá reportó un nuevo incremento en los casos de personas lesionadas por pólvora durante el proceso de vigilancia intensificada que se adelanta en el departamento.

Entre el día de ayer y hoy se confirmaron tres nuevos casos, elevando la cifra total a 22 afectados en lo que va de la temporada decembrina.

De acuerdo con el balance entregado por la autoridad sanitaria, siete de los casos corresponden a menores de edad y 15 a personas mayores de 18 años, una situación que genera especial preocupación por el impacto que estas lesiones tienen en niños, niñas y adolescentes.

“Llegamos a 22 casos en todo el proceso de vigilancia intensificada por pólvora. Siete de estos son menores de edad, lo que representa una alerta muy importante para el departamento”, señaló Candy Rodríguez, directora de Promoción y Prevención de la Secretaría de Salud de Boyacá.

Los municipios con mayor número de casos reportados son Duitama, Sogamoso y Villa de Leyva, seguidos por Puerto Boyacá y Tunja. A la lista se suma Tasco, donde se presentó un nuevo caso.

Según el reporte, 12 de las personas lesionadas eran observadoras que se encontraban cerca de la quema de pólvora o transitaban por el lugar, mientras que nueve estaban manipulando directamente los elementos pirotécnicos.

“No debemos minimizar el impacto de la pólvora. Cohetes, totes, voladores y volcanes son los elementos que más lesiones generan. La pólvora no es un juego y puede causar daños graves”, advirtió Rodríguez.

La funcionaria lamentó que, mientras muchas familias celebraron de manera tranquila la noche del 24 de diciembre, otras tuvieron que pasar esa fecha especial en salas de urgencias debido a quemaduras ocasionadas por pólvora.

“Nadie debería terminar un día tan importante en un hospital. Estas lesiones cambian por completo la forma de vivir una celebración”, expresó.

Desde la Secretaría de Salud se reiteró el llamado a padres, madres y cuidadores para no bajar la guardia, especialmente de cara a las celebraciones de fin de año.

“Tenemos una responsabilidad como cuidadores y como comunidad. La pólvora, incluso en pequeñas cantidades, puede dejar lesiones graves, cicatrices de por vida y también afecta a los animales y al medio ambiente”, indicó la directora.

Finalmente, la entidad insistió en que la mejor forma de celebrar es evitando la compra y manipulación de pólvora, reforzando la vigilancia de los menores y no mezclando el consumo de alcohol con estos elementos.

“Cuidar es una forma de celebrar. La magia de la Navidad y el Año Nuevo no debe apagarse por un descuido. Queremos cerrar el año sin más tragedias que lamentar”, concluyó Candy Rodríguez.