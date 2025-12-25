Tragedia en Mompox: salió por hielo para su negocio y una ‘mula’ le arrebató la vida en Navidad

Lo que debía ser una jornada de trabajo y alegría para sustentar a su familia terminó en un luto profundo para los habitantes de Mompox. Albeiro Castrillón Rodríguez falleció de forma instantánea en la noche de Navidad, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito mientras intentaba surtir de hielo su negocio de venta de cervezas.

Albeiro había pasado toda la Nochebuena atendiendo su local, buscando ganarse unos pesos extra para el bienestar de su hogar. Sin embargo, pasadas las 8:00 p. m., al notar que el hielo de sus cavas se agotaba, decidió subirse a una motocicleta junto a un amigo para conseguir el insumo. El destino les jugó una mala pasada en la carretera de Ancón.

En ese sector, la motocicleta colisionó de frente contra una tractomula. Según las primeras versiones, el vehículo de carga pesada se desplazaba con exceso de velocidad y, al parecer, realizó una maniobra inadecuada invadiendo el carril contrario. El impacto fue tan violento que Albeiro perdió la vida en el acto, mientras que su acompañante resultó gravemente herido y permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial, luchando por sobrevivir.

Las autoridades viales manejan como principal hipótesis la imprudencia del conductor del vehículo mayor. Allegados a la víctima aclararon que Castrillón no se encontraba bajo los efectos del alcohol, pues su único propósito era cumplir con su labor comercial en una de las noches más importantes del año.