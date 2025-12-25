Honduras: candidata denuncia “fraude” y acusa injerencia extranjera tras proclamación presidencial

La proclamación de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras desató una dura reacción por parte del oficialismo. Rixi Moncada, candidata del partido gobernante LIBRE, acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de haber “asesinado la incipiente democracia” del país al validar los resultados que dieron la victoria al aspirante del Partido Nacional, y calificó el proceso como una “imposición extranjera”.

Las declaraciones de Moncada fueron difundidas a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que el órgano electoral actuó siguiendo “instrucciones del imperio” y traicionó la voluntad popular. Según la dirigente oficialista, la proclamación de Asfura no responde a un proceso democrático legítimo, sino a intereses externos que, a su juicio, intervinieron de manera directa en el desarrollo y desenlace de los comicios.

Resultados oficiales y cuestionamientos del oficialismo

El miércoles, el CNE declaró a Asfura como presidente electo de Honduras, tras concluir el conteo de votos de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. De acuerdo con los resultados oficiales, el candidato conservador del Partido Nacional obtuvo el 40,26 % de los sufragios, una ventaja que el organismo consideró irreversible.

Rixi Moncada, en contraste, alcanzó el 19,19 % de los votos, ubicándose en tercer lugar, según las cifras divulgadas por el ente electoral. La amplia diferencia entre ambos resultados no impidió que la candidata oficialista denunciara irregularidades y desconociera la proclamación, al asegurar que el proceso estuvo marcado por presiones externas y decisiones políticas ajenas al marco democrático.

En su pronunciamiento, Moncada sostuvo que “el mundo debe saber” que el mandatario electo responde a sectores empresariales que, según ella, solicitaron abiertamente la intervención de Estados Unidos en el proceso electoral hondureño.

El papel de Estados Unidos en la controversia

Uno de los ejes centrales de la denuncia del oficialismo apunta al respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump, a la candidatura de Asfura. Tres días antes de las elecciones, Trump expresó su apoyo al aspirante del Partido Nacional y llamó a los hondureños a votar por él, un gesto que fue interpretado por sectores del oficialismo como una intromisión directa en los asuntos internos del país.

Para Moncada, ese respaldo no solo influyó en el resultado electoral, sino que formó parte de una estrategia más amplia para condicionar el rumbo político de Honduras. En su mensaje, afirmó que la proclamación de Asfura confirma la existencia de un alineamiento entre el poder económico local y actores internacionales interesados en mantener un modelo político específico en el país.

Desde el CNE, sin embargo, no se han emitido pronunciamientos adicionales en respuesta directa a las acusaciones de la candidata oficialista. El organismo ha defendido la legalidad del proceso y la transparencia del conteo, reiterando que los resultados reflejan la voluntad expresada en las urnas.

Por ahora, no está claro si el oficialismo impulsará acciones legales o movilizaciones para desconocer formalmente los resultados, aunque las declaraciones de Moncada sugieren que el conflicto podría trasladarse a otros escenarios políticos e institucionales.

