Alcalde de Pereira y gremios rechazan medidas decretadas por el gobernador

Frente a las medidas de toque de queda permanente, la implementación del pico y cédula para toda la población y la restricción de movilidad para los adultos mayores de 70 años de edad, el alcalde de Pereira, Carlos Maya, manifestó que, aunque acata las determinaciones, no las comparte.

El mandatario local aseguró que esas no son buenas decisiones, por el contrario, según él, causarán más efectos negativos que positivos.

"Las aglomeraciones del día no se atacan en la noche. Restringir la movilidad de los adultos mayores es inconstitucional. El pico y cédula debería exigirse solo donde haya aglomeraciones como lo hicimos en meses anteriores y no para la movilidad normal de los que cumplen las normas de bioseguridad", argumentó.

Además, enfatizó en que las Unidades de Cuidados Intensivos están colapsadas no solo por la reapertura económica o el mal comportamiento de la ciudadanía, también las malas decisiones del ente departamental.

"La verdadera estrategia para recuperar disponibilidad y no dejar colapsar la red hospitalaria era iniciar con la suspensión de las UCI por otras patologías no urgentes, como se hizo en el mundo entero, decisión que no tomó en su momento la Secretaría de Salud Departamental", añadió.

Entre tanto, los representantes de diferentes gremios como la Cámara de Comercio de Pereira, Fenalco, Cotelco, Camacol, la ANDI, Acopi, Asopartes, Anato y el Comité Intergremial de Risaralda firmaron una carta en la que manifiestan que estos cierres son catastróficos para la economía de miles de empresarios que se han visto inmersos en una crisis ocasionada por el COVID-19.

Por eso, han propuesto volver al aislamiento paulatinamente para que estos últimos días del año, que son los más prometedores en materia económica para la ciudad, no se vean opacados por las restricciones de movilidad.