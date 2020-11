Desde marzo la Procuraduría había advertido deterioro de puente Las Palmas

En oficio fechado 13 de marzo de 2020, dirigido al alcalde de Cartagena William Jorge Dau Chamat, la Procuraduría Provincial hizo una Acción Preventiva del peligro de desplome del Puente Las Palmas.

La Junta de Acción Comunal de Manga manifestó su preocupación por el estado del puente Las Palmas que conecta al barrio Manga con la Avenida el Lago.

En ese momento y atendiendo la solicitud, se recibió por parte del Secretario de Infraestructura copia del informe de consultoría al puente de Las Palmas, el cual en sus conclusiones se advierte lo siguiente:

“Mediante inspección en sitio de la estructura se puede decir que está muy afectada su capacidad para resistir las cargas de servicio actuales y futuras, ya que más del 80% de la misma presenta un nivel de daño SEVERO, y se puede presentar un inminente colapso, lo que no pone en riesgo las vidas humadas. Es claro que el sistema estructural del puente presenta daños importantes los cuales no ameritan realizar reparaciones ni apuntalamiento provisionales, si completo del puente.”

Sin embargo, se dan unas recomendaciones para mejorar la capacidad de la superestructura del puente, que consiste en remplazar las vigas metálicas actuales por unas nuevas W8x48, estas se instalaran en la misma posición de las existentes y deberán quedar empotradas mínimo 50 cm dentro del estribo actual.

“Las recomendaciones provisionales de la súper estructura no garantiza que la subestructura (Estribos) presente daños importantes, debido al gran deterioro de este. Se emiten esta recomendación para ser aplicada de manera inmediata mientras se realizan les diseños del nuevo puente a instalar.”

También en ese informe fueron anexados los diseños del nuevo puente a construir a fin de dar al distrito la posibilidad de contratar la construcción de un nuevo puente, el cual reemplazara el deteriorado.

De esta manera la Procuraduría solicitó tomar las medidas pertinentes frente a la situación advertida en el citado informe de consultoría, en particular a que se manifiesta “Es claro que el sistema estructural del puente presenta daños importantes los cuales no ameritan realizar reparaciones ni apuntalamiento provisionales, si no remplazar por completo el puente”

La solicitud fue firmada por Guidobaldo Restrepo, Procurador Provincial de Cartagena.

Pero solo hasta el pasado viernes 27 de noviembre de 2020, ocho meses después, en carta dirigida a Janer Galván Carbono, Director del Departamento Administrativo Distrital de Tránsito y Transporte - DATT Cartagena de Indias es enviado un oficio sobre el diagnóstico del Puente de las Palmas.

“Por medio de la presente, y con base en el Informe Diagnostico del Puente de las Palmas como resultado del Contrato de Consultoría No. MC004INFRA2019 suscrito por el Distrito con el Ingeniero Emiro Vanegas Gómez, coadyuvado además por el pronunciamiento del Ingeniero Estructural Jorge Rocha Rodríguez, nos permitimos recomendar lo siguiente:

1) Como primera medida, impedir o prohibir el tráfico vehicular por encima del puente las Palmas.

2) Como segunda medida, restringir el tráfico por encima del puente en el sentido de la Marginal San Lázaro hacia Manga, a fin de prevenir una situación lamentable que conlleve pérdidas humanas, estableciendo Mil Quinientos Kilogramos (1.500 Kg o 1.5 Ton) como máxima carga móvil permisible para transitar por encima del puente, es decir que por el mismo solo puede circular peatones, motocicletas, automóviles, camperos y camionetas en un solo sentido desde Manga hacia el Pie del Cerro. Se sugiere el uso de elementos verticales que impidan el paso vehicular en el sentido restringido.

Anexamos registro fotográfico del estado actual de la estructura del Puente Las Palmas.”

El oficio fue firmado por Luis Villadiego Carcamo, Secretario de Infraestructura.