Estamos listos para competir con Abelardo de la Espriella y con todos: Paloma Valencia

Paloma Valencia es elegida como la candidata presidencial por el Centro Democrático, en 6AM dio detalles de su elección
Paloma Valencia es elegida como la candidata presidencial por el Centro Democrático
Paloma Valencia. Foto: Colprensa.
La senadora Paloma Valencia fue elegida como la candidata presidencial por el partido Centro Democrático para las elecciones del próximo año.
El partido llevó a cabo su proceso de elección a través de encuestas. Lo que hicieron fue contratar dos firmas chilenas: CADEM y Panel Ciudadano, para definir a su candidata.
La firma CADEM adelantó desde el pasado 1 de diciembre 2.100 entrevistas a ciudadanos en todas las regiones del país y la firma Panel Ciudadano llevó a cabo el mismo proceso, pero con 4.819 encuestas a militantes del Centro Democrático.
En entrevista con 6AM de Caracol Radio, la candidata presidencial dijo que tiene certeza de los resultados de las encuestas: “Es muchos sentidos las encuestas son difíciles, que alguien gane o pierda siempre será difícil. Lo importante es decirles a mis compañeras, María Fernanda y a Paola, que yo las quiero, las admiro y me siento muy afortunada de tener dos coequiperas como ellas y que yo reconozco con humildad total que yo estoy parada encima de una candidatura que ellas también han ayudado a construir”.
Agregó que espera contar tanto con María Fernanda y Paola porque han sido parte importante del proyecto, “un país se salva a sí mismo cuando todos decidimos que somos capaces de caminar juntos por una ruta que nos lleve al progreso, a ingresos para los colombianos, a transformarle la vida a esa cantidad de colombianos que están en pobreza, a esos 5.400.000 colombianos que siguen en pobreza”.
La candidata aseguró que una de las tareas que tienen es convertir al partido en una opción política real, a pesar del año tan difícil que han tenido, dijo que deben construir un movimiento político que sea atractivo para todos los colombianos.
