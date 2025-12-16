6AM6AM

Estamos listos para competir con Abelardo de la Espriella y con todos: Paloma Valencia

Paloma Valencia es elegida como la candidata presidencial por el Centro Democrático, en 6AM dio detalles de su elección

Paloma Valencia. Foto: Colprensa.

La senadora Paloma Valencia fue elegida como la candidata presidencial por el partido Centro Democrático para las elecciones del próximo año.

Lea también: Paloma Valencia es la candidata presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026

El partido llevó a cabo su proceso de elección a través de encuestas. Lo que hicieron fue contratar dos firmas chilenas: CADEM y Panel Ciudadano, para definir a su candidata.

La firma CADEM adelantó desde el pasado 1 de diciembre 2.100 entrevistas a ciudadanos en todas las regiones del país y la firma Panel Ciudadano llevó a cabo el mismo proceso, pero con 4.819 encuestas a militantes del Centro Democrático.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, la candidata presidencial dijo que tiene certeza de los resultados de las encuestas: “Es muchos sentidos las encuestas son difíciles, que alguien gane o pierda siempre será difícil. Lo importante es decirles a mis compañeras, María Fernanda y a Paola, que yo las quiero, las admiro y me siento muy afortunada de tener dos coequiperas como ellas y que yo reconozco con humildad total que yo estoy parada encima de una candidatura que ellas también han ayudado a construir”.

Agregó que espera contar tanto con María Fernanda y Paola porque han sido parte importante del proyecto, “un país se salva a sí mismo cuando todos decidimos que somos capaces de caminar juntos por una ruta que nos lleve al progreso, a ingresos para los colombianos, a transformarle la vida a esa cantidad de colombianos que están en pobreza, a esos 5.400.000 colombianos que siguen en pobreza”.

La candidata aseguró que una de las tareas que tienen es convertir al partido en una opción política real, a pesar del año tan difícil que han tenido, dijo que deben construir un movimiento político que sea atractivo para todos los colombianos.

