Cúcuta

Escolta de la UNP resultó herido en un ataque sicarial en Cúcuta

El hecho se presentó en el barrio San José.

Un hombre resultó herido por arma de fuego la tarde de este martes en el barrio San José, en la intersección de la calle 19 con avenida 17A–19.

La víctima fue identificada como Leonardo Efraín Pérez Ramírez, de profesión escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según la información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 5:18 p. m., cuando sujetos que se movilizaban en una motocicleta GN de color rojo le dispararon sin mediar palabra.

Pérez Ramírez fue trasladado de inmediato a la Clínica San José, donde el personal médico confirmó que presenta tres heridas por arma de fuego en la mano derecha y el hombro derecho.

Hasta el momento se desconocen los móviles del ataque.

