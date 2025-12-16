14 acciones violentas ha realizado el ELN en Norte de Santander

Aumentan acciones del ELN en el oriente del país / Foto: STRINGER/AFP vía Getty Images. / STRINGER

Cúcuta

Las autoridades militares en Cúcuta y Norte de Santander mantienen una ofensiva en la ciudad y los municipios del área metropolitana donde se siente con gran preocupación el tercer día de paro armado del ELN.

El comandante del Grupo Mecanizado Maza del Ejército Nacional coronel Juan Camilo Mazo dijo a Caracol Radio que “nosotros hemos avanzado en la protección a los ciudadanos, en evitar que estos elementos que han sido abandonados nos causen un daño y ante todo trabajamos para proteger a todos los colombianos”.

Indicó que frente a la amenaza de la guerrilla del Ejercito de Liberación Nacional ELN “tenemos grupos especiales para poder capturar en flagrancia a estas personas que generan terror”.

“Lo hacen de manera sencilla en moto ponen un cilindro, en moto ponen una caja una bandera, pero tenemos todas las capacidades del Estado bien focalizadas para poder mitigar etas acciones terroristas del ELN” dijo el oficial.

Finalmente el coronel invitó a la ciudadanía a mantener acciones preventivas y a informar cualquier eventualidad, u alerta que pudiera presentarse por el paro armado de ese grupo alzado en armas.